Новости коронавируса 24 марта: в Украине почти 100 случаев
В Украине количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к сотне. Германия берет на лечение больных из Италии. В Китае открывают Ухань, с которого началось распространение вируса. Последние новости о коронавирус Covid-19 в Украине и мире 24 марта.
Новости про коронавирус в Украине 24 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- В целом в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека умерли. Один пациент полностью выздоровел. География распространения вируса такова:
- Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный);
- Киев – 29 случаев;
- Киевская область — 15 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Львовская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 1 случай.
Важно Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
- В четверг Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Источники 24 канала сообщают, что голосов для введения чрезвычайного положения в парламенте нет. В Офисе Президента также говорят, что не могут сегодня ввести ЧП, потому что это остановит нашу экономику.
- На Тернопольщине коронавирус обнаружили у священника. Он в реанимации. После заражения он правил службы и успел установить контакты с не менее чем 500 людьми. Церковь Пресвятого Сердца Христова уже продезинфицировали.
- Коронавирусом заразилась Олеся Диденко – жена бизнесмена, бывшего заместителя председателя правления "Нафтогаза" Игоря Диденко. Она подцепила недуг во время поездки во Францию. А вот у топменеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова и его жены повторные тесты не выявили коронавирус.
- Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов и банки. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сегодня проведет консультации с Минцифры.
- Международный аэропорт "Львов" будет резервным в случае, если будет невозможно принимать и отправлять самолеты в аэропорту "Борисполь".
- Одесский прокурор Сергей Поченюк заболел коронавирусом. 17 марта он вернулся из Египта. Городская власть убеждает, что мужчина на самоизоляции. И у СМИ есть информация, что 23 марта он был на работе. Есть даже фото с судебного заседания.
- Общественный транспорт Одессы переходит на специальный режим работы. Отныне обычным жителям города нельзя будет им пользоваться без необходимости. Другим жителям города нужно показать водителю паспорт и справку с работы, в течение трех дней городские власти разработают спецпропуска.
- В Чернигове приостанавливают работу общественного транспорта с 27 марта. Троллейбусы будут работать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы доставить работников на предприятия и домой. В городе также закрывают рынки.
- В супермаркеты АТБ по всей Украине с 9:00 до 10:00 будут пускать только пожилых людей.
- Расширяется список служб такси, которые будут бесплатно возить медиков на работу. К Uber, Uklon и Bolt приобщилось такси Opti. Укрпочта будет бесплатно доставлять посылки больницам. Lifecell начисляет абонентам-медикам бесплатные минуты и гигабайты.
- Премьер Денис Шмигаль заявил, что экономический кризис из-за коронавируса будет мощнее, чем кризис 2008 года. Правда, Украина в этот раз более подготовлена.
Нужно знать Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Украинцы за границей
- В Украину вернулось уже 72 305 граждан из-за рубежа. 151 украинец находится на карантине в других странах. 21 человек проходит лечение от коронавируса за рубежом, 6 граждан полностью выздоровели. Трое украинок в Италии, к сожалению, умерли от Covid-19.
- В аэропорту "Борисполь" женщина, прибывшая из страны ЕС и у которой обнаружили подозрение на коронавирус, хотела покинуть пределы аэропорта. Ее все же удалось доставить в больницу.
- Украинцев из России заберут поездом 28 марта. Он рассчитан на около 500 человек. 25 марта запустят еще два дополнительных поезда из Польши.
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Андрей Ярмоленко опубликовал серию иллюстраций о карантине / Фото: @andriy_yermolenko
Новости о коронавирусе в мире за 24 марта
Главное про коронавирус в мире
- В мире зафиксировано 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек, выздоровели – 103 389. Топ-5 стран по количество подтвержденных случаев: Китай (81 171), Италия (63 927), США (46 168), Испания (39 673), Германия (30 150).
- В Китае спадает эпидемия коронавируса. С 25 марта откроют город Ухань, из которого распространилось заболевание. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.
- В итальянской Ломбардии выздоровел первый больной коронавирусом, с которого началась эпидемия. О заражении мужчины узнали 21 февраля.
- Германия примет на лечение итальянцев, больных Covid-19. Сама Германия тоже переживает нелегкие времена. Количество случаев коронавируса за последние сутки выросло на 21%, однако смертность от Covid-19 в стране – одна из самых низких.
- В Испании за сутки обнаружили рекордное количество больных – 6 674. Умерли за сутки 500 человек. Вирус быстро распространяется в регионах, где ранее не фиксировали заболевания. Пандемия в Испании шире, чем в Италии.
- Олимпиаду таки перенесут на 2021 год. С таким заявлением выступил премьер Японии Синдзо Абэ.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить все боевые действия в мире и объединить усилия против общего врага – пандемии коронавируса.
- Франция усилила меры карантина. Отныне выходить на улицу для занятия спортом можно лишь на час и не дальше, чем за километр от места проживания. В Париже бездомных поселят в отеле из-за распространения коронавируса.
- Польша вводит ограничения на передвижение.
- В Египте ввели комендантский час – на улицу нельзя выходить с 19:00 до 6:00.
- В Молдове запретили посещать парки и другие общественные места. Соблюдение карантина будет контролировать армия.
- А вот в Беларуси, похоже, не очень понимают критичность ситуации. Минск с вертолета окропили... святой водой, надеясь, что это поможет обуздать коронавирус.
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