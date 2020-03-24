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      Новости коронавируса 24 марта: в Украине почти 100 случаев

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      В Украине количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к сотне. Германия берет на лечение больных из Италии. В Китае открывают Ухань, с которого началось распространение вируса. Последние новости о коронавирус Covid-19 в Украине и мире 24 марта.

      Новости про коронавирус в Украине 24 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • В целом в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека умерли. Один пациент полностью выздоровел. География распространения вируса такова:
      • Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный);
      • Киев – 29 случаев;
      • Киевская область — 15 случаев;
      • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
      • Днепропетровская область — 2 случая;
      • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
      • Львовская область — 2 случая;
      • Тернопольская область — 2 случая;
      • Донецкая область — 1 случай;
      • Черкасская область — 1 случай.

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      Украинцы за границей

      • В Украину вернулось уже 72 305 граждан из-за рубежа. 151 украинец находится на карантине в других странах. 21 человек проходит лечение от коронавируса за рубежом, 6 граждан полностью выздоровели. Трое украинок в Италии, к сожалению, умерли от Covid-19.
      • В аэропорту "Борисполь" женщина, прибывшая из страны ЕС и у которой обнаружили подозрение на коронавирус, хотела покинуть пределы аэропорта. Ее все же удалось доставить в больницу.

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      Андрей Ярмоленко опубликовал серию иллюстраций о карантине / Фото: @andriy_yermolenko

      Новости о коронавирусе в мире за 24 марта

      Главное про коронавирус в мире

      • В мире зафиксировано 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек, выздоровели – 103 389. Топ-5 стран по количество подтвержденных случаев: Китай (81 171), Италия (63 927), США (46 168), Испания (39 673), Германия (30 150).
         
      • В Китае спадает эпидемия коронавируса. С 25 марта откроют город Ухань, из которого распространилось заболевание. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.
         
      • В итальянской Ломбардии выздоровел первый больной коронавирусом, с которого началась эпидемия. О заражении мужчины узнали 21 февраля.
      • Германия примет на лечение итальянцев, больных Covid-19. Сама Германия тоже переживает нелегкие времена. Количество случаев коронавируса за последние сутки выросло на 21%, однако смертность от Covid-19 в стране – одна из самых низких.
      • В Испании за сутки обнаружили рекордное количество больных – 6 674. Умерли за сутки 500 человек. Вирус быстро распространяется в регионах, где ранее не фиксировали заболевания. Пандемия в Испании шире, чем в Италии.
      • Польша вводит ограничения на передвижение.
      Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине
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