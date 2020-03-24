Более 40% украинцев считают, что карантин должен быть жестче, – опрос

Почти 90% населения беспокоит распространение коронавируса в Украине. Более 40% украинцев считают, что карантин стоит усилить. Почти все тщательно моют руки, однако другие мері безопасности соблюдаются не всегда. Больше всего украинцев беспокоит здоровье их близких и неопределенность ситуации.

О том, как украинцы реагируют на распространение в стране коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Согласно им, почти 90% населения (точнее 88%) беспокоит распространение недуга в Украине, из них 35% – очень сильно беспокоит. Тех, кто не считает коронавирус проблемой, лишь 6%.

Как украинцы относятся к карантинным ограничениям:

меры должны быть жестче – 40% опрошенных;

они вполне адекватные – 33%;

меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений – 22%.

В целом 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.



Как украинцы относятся к мерам карантина / Скриншот с сайта КМИС

Однако несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все. Исключение – мытье рук.

Как украинцы придерживаются мер борьбы с коронавирусом:

рекомендация "выходить из дома только в случае необходимости" никогда не соблюдается или редко соблюдается 15% (всегда соблюдаются 39%),

не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% – из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,

рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20%;

не дезинфицируют мобильный и другие вещи, вернувшись домой, делают это редко – 37% (всегда – 31%);

рекомендацию "касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%);

часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда;

не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%).



Каких мер в борьбе против коронавируса придерживаются украинцы / Скриншот с сайта КМИС

Какие проблемы, связанные с коронавирусом, больше всего беспокоят украинцев:

проблемы здоровья близких – 65%;

своего здоровья – 32%;

неопределенность ситуации – 46%;

финансовые трудности – 29%;

сложность находиться дома – 28%.



Какие вопросы относительно коронавируса больше всего беспокоят украинцев / Скриншот с сайта КМИС

Что известно об опросе?

Киевский международный институт социологии проводил его с 21 до 24 марта 2020 года на онлайн панели Inpoll. Опросили 402 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях). Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом . Из них трое умерли, один человек выздоровел.

. Из них трое умерли, один человек выздоровел. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.



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