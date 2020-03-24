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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Более 40% украинцев считают, что карантин должен быть жестче, – опрос

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      Почти 90% населения беспокоит распространение коронавируса в Украине. Более 40% украинцев считают, что карантин стоит усилить. Почти все тщательно моют руки, однако другие мері безопасности соблюдаются не всегда. Больше всего украинцев беспокоит здоровье их близких и неопределенность ситуации.

      О том, как украинцы реагируют на распространение в стране коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

      Обратите внимание Есть ли у вас возможность работать из дома: опрос

      Согласно им, почти 90% населения (точнее 88%) беспокоит распространение недуга в Украине, из них 35% – очень сильно беспокоит. Тех, кто не считает коронавирус проблемой, лишь 6%.

      Как украинцы относятся к карантинным ограничениям:

      • меры должны быть жестче – 40% опрошенных;
      • они вполне адекватные – 33%;
      • меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений – 22%.

      В целом 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.


      Как украинцы относятся к мерам карантина / Скриншот с сайта КМИС

      Однако несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все. Исключение – мытье рук.

      Как украинцы придерживаются мер борьбы с коронавирусом:

      • рекомендация "выходить из дома только в случае необходимости" никогда не соблюдается или редко соблюдается 15% (всегда соблюдаются 39%),
      • не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% – из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,
      • рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20%;
      • не дезинфицируют мобильный и другие вещи, вернувшись домой, делают это редко – 37% (всегда – 31%);
      • рекомендацию "касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%);
      • часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда;
      • не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%).


      Каких мер в борьбе против коронавируса придерживаются украинцы / Скриншот с сайта КМИС

      Какие проблемы, связанные с коронавирусом, больше всего беспокоят украинцев:

      • проблемы здоровья близких – 65%;
      • своего здоровья – 32%;
      • неопределенность ситуации – 46%;
      • финансовые трудности – 29%;
      • сложность находиться дома – 28%.


      Какие вопросы относительно коронавируса больше всего беспокоят украинцев / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно об опросе?
      Киевский международный институт социологии проводил его с 21 до 24 марта 2020 года на онлайн панели Inpoll. Опросили 402 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях). Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом. Из них трое умерли, один человек выздоровел.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.


      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Статистика Социологическое исследование
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