Понад 40% українців вважають, що карантин повинен бути жорсткішим, – опитування

Майже 90% населення турбує поширення коронавірусу в Україні. Понад 40% українців вважають, що карантин варто посилити. Майже усі ретельно миють руки, однак інших заходів безпеки дотримуються не завжди. Найбільше українців турбує здоров’я їхніх близьких та невизначеність ситуації.

Про те, як українці реагують на поширення у країні коронавірусу, свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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Відповідно до них, майже 90% населення (точніше 88%) турбує поширення недуги в Україні, з них 35% – дуже сильно турбує. Тих, хто не вважає коронавірус проблемою, лише 6%.

Як українці ставляться до карантинних обмежень:

заходи мають бути жорсткішими – 40% опитаних;

вони цілком адекватні – 33%;

заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень – 22%.

Загалом 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.



Як українці ставляться до заходів карантину / Скриншот зі сайту КМІС

Однак попри високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі. Виняток – миття рук.

Як українці дотримуються заходів боротьби з коронавірусом:

рекомендацію "виходити з дому тільки у випадку необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% (завжди дотримуються 39%),

не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%,

рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20%;

не дезінфікують мобільний та інші речі, повернувшись додому, чи роблять це рідко – 37% (завжди – 31%);

рекомендацію "торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%);

часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% завжди;

не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20% (завжди уникають 26%).



Яких заходів у боротьбі проти коронавірусу дотримуються українці / Скриншот зі сайту КМІС

Які проблеми, пов’язані з коронавірусом, найбільше турбують українців:

проблеми здоров’я близьких – 65%;

свого здоров’я – 32%;

невизначеність ситуації – 46%;

фінансові труднощі – 29%;

складність перебувати вдома – 28%.



Які питання щодо коронавірусу найбільше турбують українців / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування? Київський міжнародний інститут соціології проводив його з 21 до 24 березня 2020 року на онлайн панелі Inpoll. Опитали 402 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях). Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 24 березня в Україні зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала.

. З них троє – померли, одна людина одужала. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу