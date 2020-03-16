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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Чи маєте ви можливість працювати з дому: опитування

      -
      Дистанційна робота під час карантину / prnews.pl

      На території України діє загальнонаціональний карантин. У Міністерстві охорони здоров’я закликають усіх громадян уникати великих скупчень людей, а також перейти на дистанційну роботу. Що ви думаєте з цього приводу – чи маєте ви фізичну можливість працювати вдома.

      У Чернівецькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях і у Києві закрили всі заклади торгівлі. Також по всій території України закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

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      Також у цих областях закрили заклади громадського харчування. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. Роботодавців закликають запровадити дистанційний режим роботи працівників.

      А чи є така можливість у громадян?  

       

      Карантин в Україні: останні новини

      • На території України 12 березня оголосили тритижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
      • У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
      • Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків коронавірусу.
      • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
      • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію. 

      коронавірус карантин
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Опитування 24
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