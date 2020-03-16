Чи маєте ви можливість працювати з дому: опитування
На території України діє загальнонаціональний карантин. У Міністерстві охорони здоров’я закликають усіх громадян уникати великих скупчень людей, а також перейти на дистанційну роботу. Що ви думаєте з цього приводу – чи маєте ви фізичну можливість працювати вдома.
У Чернівецькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях і у Києві закрили всі заклади торгівлі. Також по всій території України закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".
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Також у цих областях закрили заклади громадського харчування. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. Роботодавців закликають запровадити дистанційний режим роботи працівників.
А чи є така можливість у громадян?
Карантин в Україні: останні новини
- На території України 12 березня оголосили тритижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
- У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
- Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків коронавірусу.
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу