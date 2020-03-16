Чи маєте ви можливість працювати з дому: опитування

На території України діє загальнонаціональний карантин. У Міністерстві охорони здоров’я закликають усіх громадян уникати великих скупчень людей, а також перейти на дистанційну роботу. Що ви думаєте з цього приводу – чи маєте ви фізичну можливість працювати вдома.

У Чернівецькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях і у Києві закрили всі заклади торгівлі. Також по всій території України закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і "Multiplex".

Читайте також Глава МОЗ Ємець терміново звернувся до українців через коронавірус

Також у цих областях закрили заклади громадського харчування. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. Роботодавців закликають запровадити дистанційний режим роботи працівників.

А чи є така можливість у громадян?

Карантин в Україні: останні новини

На території України 12 березня оголосили тритижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.

У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.

Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків коронавірусу.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу