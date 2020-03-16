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      Имеете ли вы возможность работать из дома: опрос

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      На территории Украины действует общенациональный карантин. В Министерстве здравоохранения призывают всех граждан избегать больших скоплений людей, а также перейти на дистанционную работу. Что вы думаете по этому поводу – вы имеете физическую возможность работать дома.

      В Черновицкой, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве закрыли все заведения торговли. Также по всей территории Украины закрыли кинотеатры сети "Планета кино" и "Multiplex".

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      Также в этих областях закрыли заведения общественного питания. Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. Работодателей призывают ввести дистанционный режим работы работников.

      Есть ли такая возможность у граждан?  

       

      Карантин в Украине: последние новости

      • На территории Украины 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.
      • В это время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Гражданам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали 5 случаев коронавируса.
      • 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
      • Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

      коронавірус карантин
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Опрос 24
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