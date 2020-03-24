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      Германия поможет эвакуировать украинцев из отдаленных стран

      - Читати новину українською
      Германия поможет эвакуировать украинцев / dyvys.info

      Из-за пандемии коронавируса продолжается эвакуация граждан Украины из разных уголков мира. Свою помощь согласилась предоставить Германия. Украинцы в самых отдаленных странах смогут сесть в немецкие самолеты.

      О дополнительных возможностях для украинцев вернуться домой сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время совместного разговора с немецким коллегой Гайко Маасом. Об этом сообщает "Европейская правда".

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      Я благодарен моему немецкому коллеге, который поддержал нашу просьбу. Ее суть в том, чтобы немецкие самолеты подхватывали и уносили наших граждан из отдаленных уголков мира,
      – отметил Кулеба.

      По его словам, украинцев будут доставлять в Германию, а оттуда уже домой. Прежде всего речь идет о странах Латинской Америки.

      Во время разговора министры обсудили алгоритм работы относительно эвакуации.

      Что известно об эвакуации украинцев?По состоянию на вечер 23 марта в Украину вернулись 73 тысяч 305 украинцев. Однако консульства работают и дальше и планируют вернуть всех тех, кто будет нуждаться в помощи.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничение на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.

      карантин
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Латинськая Америка
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