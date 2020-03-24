Германия поможет эвакуировать украинцев из отдаленных стран

Из-за пандемии коронавируса продолжается эвакуация граждан Украины из разных уголков мира. Свою помощь согласилась предоставить Германия. Украинцы в самых отдаленных странах смогут сесть в немецкие самолеты.

О дополнительных возможностях для украинцев вернуться домой сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время совместного разговора с немецким коллегой Гайко Маасом. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Я благодарен моему немецкому коллеге, который поддержал нашу просьбу. Ее суть в том, чтобы немецкие самолеты подхватывали и уносили наших граждан из отдаленных уголков мира,

– отметил Кулеба.

По его словам, украинцев будут доставлять в Германию, а оттуда уже домой. Прежде всего речь идет о странах Латинской Америки.

Во время разговора министры обсудили алгоритм работы относительно эвакуации.

Что известно об эвакуации украинцев?По состоянию на вечер 23 марта в Украину вернулись 73 тысяч 305 украинцев. Однако консульства работают и дальше и планируют вернуть всех тех, кто будет нуждаться в помощи.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом . Из них трое – умерли, один человек выздоровел.

. Из них трое – умерли, один человек выздоровел. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничение на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничение на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения , рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.



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