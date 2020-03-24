Німеччина допоможе евакуювати українців з віддалених країн

Через пандемію коронавірусу триває евакуація громадян України з різних куточків світу. Свою допомогу погодилася надати Німеччина. Українці у найвіддаленіших країнах зможуть сісти у німецькі літаки.

Про додаткові можливості для українців повернутися додому повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба під час спільної з німецьким колегою Гайко Маасом. Про це інформує "Європейська правда".

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Я вдячний моєму німецькому колезі, що підтримав наше прохання. Його суть у тому, щоб німецькі літаки підхоплювали та забирали наших громадян з віддалених куточків світу,

– зазначив Кулеба.

За його словами, українців доставлятимуть у Німеччину, а звідти вже додому. Насамперед мова йде про країни Латинської Америки.

Під час розмови міністри обговорили алгоритм роботи з евакуації.

Що відомо про евакуацію українців? Станом на вечір 23 березня до України повернулися 73 тисячі 305 українців. Однак консульства працюють надалі та планують повернути усіх тих, хто потребуватиме допомоги.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 24 березня в Україні зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала.

. З них троє – померли, одна людина одужала. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях.



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