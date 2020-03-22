Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. Так, дипломатам вдалося повернути вже майже 60 тисяч українців.

Станом на 21 березня до України повернулися 59 тисяч 494 громадяни. Однак, консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Це важливо Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

Зараз 152 українці перебувають на карантині, 16 громадян лікуються за кордоном, 6 громадян одужали за межами України. На жаль, ще троє українців померли від Covid-2019 не на батьківщині.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

Станом на 21 березня у Міністерстві інфраструктурі анонсували ще 29 авіарейсів, якими українці зможуть повернутися з різних світових столиць. Детальніше зі списком напрямків можна ознайомитися за посиланням.

Як відбувається евакуація українців у різних державах

Евакуація з Італії

15 березня Україна провела евакуацію своїх громадян з Італії. Спецборт авіакомпанії SkyUp забрав 123 людей з аеропорту Венеції. Серед них – 98 людей, які застрягли в автобусах на кордоні зі Словенією 12 березня. Ще 27 осіб – це ті, хто захотіли евакуюватися, відгукнувшись на заклик дипломатів.

2 українців проходять в Італії лікування, один вже одужав та троє наших громадян, на жаль, в Італії померли.

SkyUp запланував рейс з Неаполя до Києва – він відбудеться 24 березня і 7 квітня. Квитки коштують від 3 тисяч 688 гривень.

Евакуація з Польщі

Наразі діють лише 3 пункти пропуску із Польщею для громадян, які мають авто: Дорогуськ – Ягодин, Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська. Усім іншим повернутися в Україну допомагають дипустанови: з кордону спеціальними автобусами українців доправляють додому. Таким чином на 22 березня повернулися вже понад 11,5 тисяч українців.

20 березня Укрзалізниця відправила спеціальні поїзди класу Інтерсіті+ для евакуації з Перемишля до Києва громадян України з Польщі та Чехії. Всього у перший день таких було 5, а евакуювали вони близько 3 тисяч людей. 7 з них госпіталізували до лікарень через підвищену температуру.

На 23 і 25 березня авіакомпанія Skyup сформувала ще два рейси, які заберуть українців із Варшави. Ознайомитися із ціною квитків і графіком можна за посиланням.

101 українець наразі перебуває у Польщі на карантині, ще 2 лікують і 1 вже одужав.



Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

Евакуація з Єгипту

Евакуація з цієї екзотичної країни була чи не наймасштабнішою та найпроблемнішою. А все через те, що у розпал поширення коронавірусу уже стартував туристичний сезон і туроператори понапродавали путівки.

Лише протягом 17 березня українська влада евакуювала українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які з Шарм-ель-Шейха, Хургади і Каїру у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів. А на 19 березня – ще 45.

В Україну повернулися усі 830 громадян, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади. Вони вже пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах.

Загалом вдалося повернути вже майже 30 тисяч українців.

Евакуація з Лівану

17 березня спецрейсом з Бейрута до Києва повернулися 74 українці.

Евакуація з Австрії

По громадян України до Відня 18 березня вирушив президентський борт. Він забрав 33 осіб: це літні люди і жінки із малими дітьми.

Ще один літак до австрійської столиці з Києва вирушив 21 березня, тоді повернулися понад 500 українців. Один з українців не зміг потрапити додому через те, що з'явився в аеропорт п'яним. Посол України в Австрії Олександр Щерба розповів, що його все ж заберуть, однак після протверезіння.

Евакуація з Чехії

Українці, які мали можливість добратися з Чехії самотужки до українського кордону із Польщею, забирають спеціальними автобусами і везуть в Україну. Ще понад три тисячі українців заявили у консульства, що хотіли б, аби їх евакуювали спеціальними рейсами.

На 26 і 27 березня запланований спецрейс SkyUp із Праги до Києва. Квитки коштують від 4 тисяч 300 гривень.

Евакуація зі Шрі-Ланки

Понад 100 українців застрягли 17 березня на Шрі-Ланці, оскільки скасували їхній рейс. Витягти українців із екзотичного острова взялося МЗС: 21 березня 160 українських громадян вже вилетіли зі Шрі-Ланки, ще 20 – наступного дня.

​Евакуація з Кіпру

Для проведення евакуації був призначений спецрейс МАУ на 20 березня. Однак, його скасували через відсутність попиту: на нього попередньо зареєструвалися лише 9 громадян. Тому поки туди найближчий рейс запланований аж на 30 квітня. Про те, як українці збираються евакуюватися, читайте в ексклюзивному коментарі 24 каналу за посиланням.