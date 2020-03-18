700 українців застрягли у готелі Єгипту через карантин: ексклюзивний коментар

Понад 700 українських туристів застрягли в одному з готелів Єгипту через карантин, хворих серед них немає. Як вони намагаються вибратися з-за кордону та в яких умовах живуть – читайте далі.

Українець Валерій Стрілець поїхав на відпочинок до Єгипту разом з сім'єю та друзями. Детальніше про своє перебування там він розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Чоловік зазначив, що за межі території готелю наразі нікого не випускають. Вони з рідними мали повернутися додому ще 15 березня, але перед тим їм повідомили, що вильоту не буде, і найближчим часом їх мають евакуювати в Україну. "Але досі немає ніякої точної інформації. Тому ми перебуваємо в режимі очікування і надіємось на швидке повернення додому", – сказав він.

Що відомо про евакуацію українців з Єгипту?Загалом у Єгипті станом на 16 березня перебували понад половина усіх українців, яких потрібно було евакуйовувати. Усе через те, що під час спалаху епідемії коронавірусу у північноафриканській країні уже стартував туристичний сезон.



Протягом 17 березня українська влада планувала евакуювати українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які мали доставити наших громадян з Шарм ель Шейху, Хургади і Каїру у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів.

Стрілець наголосив, що не знає, чому саме готель, в якому він проживає, закрили на карантин. "У нас немає офіційних повідомлень з єгипетської чи української сторони щодо того, що тут підтверджений випадок коронавірусу", – додав чоловік.

Є чутки, що нібито тут недовго перебувала італійська туристка, в якої підтвердили коронавірус. З номера вона наче не виходила. Кажуть, що це було 7-8 березня, а тільки через тиждень оголосили цю масову ізоляцію й нас закрили в готелі,

– зазначив українець.

Валерій Стрілець також повідомив, що він та його близькі здорові та почуваються чудово – займаються самоконтролем, щодня міряють температуру. Крім того, арабська сторона постійно проводить на території готелю температурний скринінг. "Місцеві медики нас не перевіряли, ніяких аналізів ми поки не здавали. Нас аж 700, тому зробити це для такої кількості людей, мабуть, проблематично", – припустив українець.

"В основному тут залишилися туристи Join UP. Зі слів туроператора, годує нас теж Join UP. В мене вже закінчується дитяче харчування, буду ввечері замовляти його та памперси. Все безкоштовно, ніяких грошей не беруть з нас", – пояснив Стрілець.

Довідка. За кордоном перебувають 14 220 українців, які скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість українських туристів перебувають у Єгипті – 12 452 людини.

Він розповів й про умови перебування на вимушеному карантині. Місця спільного користування – бари, ресторани, клуби – не працюють, лише рецепції. Люди виходять на пляж, адже сидіти весь день у номері неможливо. Проте всі стараються перебувати лише поруч з тими, з ким приїхали.

Найбільше нас турбує незнання. Адже ми не маємо офіційної інформації про повернення на батьківщину. Зв'язку з консулом також немає,

– зазначив Стрілець.

Крім цього, українець повідомив, що напередодні з готелю виїхали італійці та мешканці Казахстану. "Можливо, досі є люди з інших країн. Але через відсутність комунікації з готелем ми навіть не знаємо, яка загальна кількість людей тут перебуває", – підсумував він.