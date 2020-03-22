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      Евакуація українців: з Польщі запустили додатковий потяг

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      З Польщі запустили додатковий потяг / "Радіо Свобода"

      Після закриття українського кордону для іноземців та зупинки авіа- та залізничного сполучення Україна продовжує повертати своїх громадян на батьківщину. Для цього створили спецрейси та спецпотяги. Один з таких додаткових потягів евакуюватиме українців з Польщі.

      Спецпотяг Інтерсіті+ курсуватиме за маршрутом Перемишль – Київ із зупинкою у Львові. Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у телеграмі.

      Важливо Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

      Потяг вирушить з польського Перемишля у понеділок, 23 березня, о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою спецпотяг матиме зупинку у Львові.

      Вартість квитка у другому класі становить 724 гривні, за перший клас доведеться заплатити трохи дорожче –1032 гривні.

      Що відомо про евакуацію українців

      • Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами.
      • Станом на 22 березня дипломатам вдалося повернути вже майже 60 тисяч українців. Однак, консульства працюють надалі та планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
      • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські. 

      Як повернутися в Україну з Польщі
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Польщі Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Поліція Евакуація українців Новини України
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