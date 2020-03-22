Эвакуация украинцев: из Польши запустили дополнительный поезд

После закрытия украинской границы для иностранцев и остановки авиа- и железнодорожного сообщения Украина продолжает возвращать своих граждан на родину. Для этого создали спецрейсы и спецпоезда. Один из таких дополнительных поездов будет эвакуировать украинцев из Польши.

Спецпотяг Інтерсіті+ курсуватиме за маршрутом Перемишль – Київ із зупинкою у Львові. Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у телеграмі.

Важливо Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

Потяг вирушить з польського Перемишля у понеділок, 23 березня, о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою спецпотяг матиме зупинку у Львові.

Вартість квитка у другому класі становить 724 гривні, за перший клас доведеться заплатити трохи дорожче –1032 гривні.

Що відомо про евакуацію українців

Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами.

з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами. Станом на 22 березня дипломатам вдалося повернути вже майже 60 тисяч українців. Однак, консульства працюють надалі та планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Однак, консульства працюють надалі та планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги. Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.



Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу