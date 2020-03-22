Эвакуация украинцев: из Польши запустили дополнительный поезд
После закрытия украинской границы для иностранцев и остановки авиа- и железнодорожного сообщения Украина продолжает возвращать своих граждан на родину. Для этого создали спецрейсы и спецпоезда. Один из таких дополнительных поездов будет эвакуировать украинцев из Польши.
Спецпотяг Інтерсіті+ курсуватиме за маршрутом Перемишль – Київ із зупинкою у Львові. Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у телеграмі.
Важливо Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн
Потяг вирушить з польського Перемишля у понеділок, 23 березня, о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою спецпотяг матиме зупинку у Львові.
Вартість квитка у другому класі становить 724 гривні, за перший клас доведеться заплатити трохи дорожче –1032 гривні.
Що відомо про евакуацію українців
- Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами.
- Станом на 22 березня дипломатам вдалося повернути вже майже 60 тисяч українців. Однак, консульства працюють надалі та планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
- Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.