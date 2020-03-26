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      Україна повністю закриє свої кордони 27 березня

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      До кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закритий державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

      Про це під час свого традиційного звернення до українців розповів президент Володимир Зеленський.

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      До кінця п'ятниці 27-го березня буде закритий державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення,
      – зауважив глава держави.

      Зеленський нагадав, що два тижні тому закликав громадян терміново повернутися в Україну. За його словами, більшість зробила це самостійно, а інших (понад 80 тисяч громадян) – повернули додому літаками, поїздами й автобусами.

      "Але сьогодні у нас вже немає часу чекати. Ми опинилися перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, і безпекою 40-ка мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок, як держави, піклуватися про кожного українця", – пояснив глава держави.

      Зеленський зазначив, що про тих, хто не зможе повернутися в найближчі 2 дні, подбають дипломатичні представництва і українські громади за кордоном.

      "Ні про одного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми будемо поступово повертати вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації в місці вашого перебування, а також – рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції ", – сказав президент.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
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