Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне

Президент Зеленський традиційно звернувся до українців через пандемію коронавірусу Covid-2019, що триває у світі. Так, глава держави розповів актуальну для громадян інформацію на цей момент. Про поширення Covid-2019 в Україні, дії влади, аби зупинити епідемію та карантинні обмеження з уст президента – далі.

Зеленський ледь не щодня інформує українців про заходи, якими держава намагається унеможливити поширення інфекції на своїй території. Чергове відеозвернення він теж присвятив цій темі.

Важливо Уряд продовжив карантин до 24 квітня

Про що говорив Зеленський

Боротьба з поширенням коронавірусу триває: влада сповнена рішучості подолати цю недугу. Згуртованість та підтримка українців у цьому надихає.

подолати цю недугу. Згуртованість та підтримка українців у цьому надихає. Режим надзвичайної ситуації в усій Україні, введений Кабміном – важливе рішення. Жорстких рішень вимагає сьогодення.

До кінця 27 березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення.

та припинено усі пасажирські перевезення. Тим українцям, які вчасно встигли повернутися на заклик МЗС, Зеленський дякує за розуміння. Водночас просить вибачення у тих, хто найближчим часом не зможе потрапити до України.

Про тих, хто вимушено залишатиметься за кордоном, подбають дипломати та українські громади за кордоном.

за кордоном. 25 березня відбулася чергова велика нарада із регіонами. Центральна влада знає і розуміє потреби кожної області: йде цілодобова робота щодо їхнього покриття.

Ми не перебуваємо у столичному вакуумі. Ми подбаємо про кожен регіон нашої великої країни,

– зазначив Зеленський.

Підтримка малого бізнесу, безперебійність соціальних виплат та старт посівної компанії – влада про усе це знає та вже приймає рішення щодо вирішення проблем, за словами Зеленського.

Проти тих підприємців, які різко підняли ціни на продукти, буде застосований пакет жорстких заходів .

. З Південної Кореї вилітає літак, який має доставити до України 100 тисяч тест-систем ПЛР , а з Китаю – близько 200 тисяч медичних респіраторів , захисні костюми, апарати штучної вентиляції легень, маски. Опісля розвантаження літак знову полетить до Китаю: такі поставки будуть регулярними.

вилітає літак, який має доставити до України , а – близько , захисні костюми, апарати штучної вентиляції легень, маски. Опісля розвантаження літак знову полетить до Китаю: такі поставки будуть регулярними. Через три доби буде готовою перша партія українських захисних костюмів , які вже почали шити.

, які вже почали шити. У кожній обласній лабораторії є необхідні реагенти, щоб робити аналізи ПЛР на місцях: більше не потрібно доставляти біоматеріали у столицю .

є необхідні реагенти, щоб на місцях: більше . Найкращі українські вірусологи допомагають лаборантам в областях: як через відеоконференції, так і наживо.

Прем'єру Шмигалю доручено вирішити питання "VIP палат": у нас

У нас не совок, вибачте. Не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика чи бізнесмена не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви (політики і бізнесмени – 24 канал) будете перебувати у тих лікарнях, і тих палатах, які ви побудували за ці 28 років,

– гостро зазаначив Зеленський.

Керівникам медичних закладів президент рекомендує не перетворюватися у готельєрів : не займатися облаштовуванням палат і торгівлею ними перед "товстосумами".

: не займатися облаштовуванням палат і торгівлею ними перед "товстосумами". Для лікарів зроблять усе, щоб вони були гідно оцінені та пошановані.

Депутатів Зеленський закликав об'єднатися, щоб плідно попрацювати над законопроєктами, які наповнять бюджет у такий важкий час.

Окрему подяку президент висловив главам церков, які проводять богослужіння онлайн та не наражають своїх парафіян на небезпеку.

Також вже традиційно Зеленський відзначив тих, хто сидить вдома та допомагає подолати поширення вірусу. Він вкотре нагадав, як це важливо.

Наостанок він нагадав про освітню платформу osvita.diia.gov.ua, де кожен може переглянути серіали з цифрової грамотності.

Володимир Зеленський звернувся до українців: відео

Карантин в Україні: головне

Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтвердили 165 випадків зараження коронавірусом.

Вірус забрав життя вже 5 людей. Наразі вилікувався лише один українець.

Ще троє громадян України померли внаслідок вірусу в Італії.

Карантин в Україні продовжили до 25 квітня. При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, якщо поширення коронавірусу в Україні вдасться зупинити раніше, то карантин достроково зупинять.

Кабмін також ввів по всій країні режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, від 16 березня на територію України заборонений в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

З 27 березня Україна може повністю закрити авіаційне та залізничне сполучення.



В Україні ввели режим надзвичайної ситуації: що він передбачає / Інфографіка 24 каналу