Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що режим надзвичайної ситуації не потрібно плутати з надзвичайним станом. Надзвичайну ситуацію Кабмін ввів напередодні на один місяць.
Під час традиційного звернення Володимир Зеленський пояснив, що введення режиму надзвичайної ситуації – це це важливе рішення для здоров'я українців.
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Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян,
– сказав Зеленський.
Президент наголосив, що режим надзвичайної ситуації – це не про диктатуру, а про дисципліну. "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", – пояснив він.
Про головне з нового відеозвернення Володимира Зеленського – читайте тут.
Зауважимо, що Кабінет Міністрів ввів режим надзвичайної ситуації та продовжив карантин по всій країні на 30 днів – до 24 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що якщо Україні вдасться подолати пандемію швидше, то карантин скасують.