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      Надзвичайну ситуацію не потрібно плутати з надзвичайним станом, – Зеленський

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      Зеленський вкотре звернувся до українців / Пресслужба ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що режим надзвичайної ситуації не потрібно плутати з надзвичайним станом. Надзвичайну ситуацію Кабмін ввів напередодні на один місяць.

      Під час традиційного звернення Володимир Зеленський пояснив, що введення режиму надзвичайної ситуації – це це важливе рішення для здоров'я українців.

      Дізнайтеся більше Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

      Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх органів влади, і в той же час не обмежує конституційні права громадян,
      – сказав Зеленський.

      Президент наголосив, що режим надзвичайної ситуації – це не про диктатуру, а про дисципліну. "Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагає сьогодення та виклики майбутнього", – пояснив він.

      Про головне з нового відеозвернення Володимира Зеленського – читайте тут.

      Зауважимо, що Кабінет Міністрів ввів режим надзвичайної ситуації та продовжив карантин по всій країні на 30 днів – до 24 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що якщо Україні вдасться подолати пандемію швидше, то карантин скасують.

      надзвичайна ситуація це
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Надзвичайні ситуації Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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