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      Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, – Зеленский

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      Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не нужно путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайную ситуацию Кабмин ввел накануне на один месяц.

      Во время традиционного обращения Владимир Зеленский пояснил, что введение режима чрезвычайной ситуации – это важное решение для здоровья украинцев.

      Узнайте больше Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации

      Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан,
      – сказал Зеленский.

      Президент подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации – это не о диктатуре, а о дисциплине. "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует ситуация и вызовы будущего", – пояснил он.

      О главном из нового видеообращения Владимира Зеленского – читайте здесь.

      Заметим, что Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации и продолжил карантин по всей стране на 30 дней – до 24 апреля 2020 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что если Украине удастся преодолеть пандемию быстрее, то карантин отменят.

      надзвичайна ситуація це
      Что такое чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Кабинет Министров Украины Чрезвычайное происшествие Новости политики
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