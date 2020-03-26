Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не нужно путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайную ситуацию Кабмин ввел накануне на один месяц.
Во время традиционного обращения Владимир Зеленский пояснил, что введение режима чрезвычайной ситуации – это важное решение для здоровья украинцев.
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Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации – это не о диктатуре, а о дисциплине. "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует ситуация и вызовы будущего", – пояснил он.
О главном из нового видеообращения Владимира Зеленского – читайте здесь.
Заметим, что Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации и продолжил карантин по всей стране на 30 дней – до 24 апреля 2020 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что если Украине удастся преодолеть пандемию быстрее, то карантин отменят.