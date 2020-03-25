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      Карантин можуть скасувати швидше: Шмигаль звернувся до українців

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      Шмигаль звернувся до українців / Пресслужба Кабміну

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців у зв'язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в країні.

      Денис Шмигаль наголосив, що надзвичайна ситуація покликана посилити заходи для подолання епідемії коронавірусу.

      Ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, аніж 24 квітня, то ми скасуємо карантинні заходи та надзвичайну ситуацію достроково,
      – наголосив Шмигаль.

      Денис Шмигаль звернувся до українців: відео

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      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Надзвичайні ситуації Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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