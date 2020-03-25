Карантин можуть скасувати швидше: Шмигаль звернувся до українців
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців у зв'язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в країні.
Денис Шмигаль наголосив, що надзвичайна ситуація покликана посилити заходи для подолання епідемії коронавірусу.
Ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, аніж 24 квітня, то ми скасуємо карантинні заходи та надзвичайну ситуацію достроково,
– наголосив Шмигаль.
Денис Шмигаль звернувся до українців: відео
Новина доповнюється...
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі