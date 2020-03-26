Депутату має бути соромно казати щось про страх, – Зеленський

Володимир Зеленський закликав народних депутатів працювати, попри ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. Він зазначив, що народні обранці мають думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво необхідними коштами.

Про це він розповів під час відеозвернення до українців через спалах коронавірусу в Україні.

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Він зазначив, що депутати сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати. Президент нагадав народним обранцям слова депутатської присяги: "Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових перебувають в окопах, депутату має бути соромно казати щось про страх. Страх у вас може бути тільки один – втратити довіру українського народу,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також відзначив, що країна не зупиняється і працює, тому й нардепи мають робити те саме.

Дивіться відео: Володимир Зеленський звернувся до українців