19:24
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Депутату має бути соромно казати щось про страх, – Зеленський

      -
      Володимир Зеленський / president.gov.ua/

      Володимир Зеленський закликав народних депутатів працювати, попри ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. Він зазначив, що народні обранці мають думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка, які наповнять бюджет життєво необхідними коштами.

      Про це він розповів під час відеозвернення до українців через спалах коронавірусу в Україні.

      Читайте також Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне

      Він зазначив, що депутати сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати. Президент нагадав народним обранцям слова депутатської присяги: "Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

      Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових перебувають в окопах, депутату має бути соромно казати щось про страх. Страх у вас може бути тільки один – втратити довіру українського народу,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Він також відзначив, що країна не зупиняється і працює, тому й нардепи мають робити те саме.

      Дивіться відео: Володимир Зеленський звернувся до українців

       

      ЗНО-2020 офіційно перенесли: що відомо
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Повстання проти Єрмака в "Слузі народу", або Боротьба за вухо Зеленського
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 18:40 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 18:35 Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук