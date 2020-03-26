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      Депутату должно быть стыдно говорить что-то о страхе, – Зеленский

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      Владимир Зеленский призвал народных депутатов работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в Украине. Он отметил, что народные избранники должны думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами.

      Об этом он рассказал во время видеообращение к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине.

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      Он отметил, что у депутатов сегодня нет другого выбора, как работать. Президент напомнил народным избранникам слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

      Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно говорить что-то о страхе. Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа,
      – отметил Владимир Зеленский.

      Он также отметил, что страна не останавливается и работает, поэтому и нардепы должны делать то же самое.

      Смотрите видео: Владимир Зеленский обратился к украинцам

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины
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