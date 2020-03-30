07:02
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Обсервація прибулих з-за кордону відтепер обов'язкова, – Криклій

      - Читать новость на русском
      Обсервація відтепер обов'язкова / tk.media

      Кабінет Міністрів України 29 березня збирався на позачергове засідання. Під час нього ухвалили рішення про те, що обсервація для тих, хто повернувся до України з-за кордону, повинна бути обов'язковою.

      Про це написав у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      Важливо! Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      "Щойно уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", – повідомив він. На жаль, жодних інших деталей від Кабміну щодо цього не надходило.

      Обсервація замість самоізоляції: що відомо

      • 29 березня Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні говорив, що питання щодо тих українців, які не встигли повернутися в Україну до 28 березня, ще у процесі розв'язання.

        Мовляв, їхнє подальше повернення має бути максимально безпечним для інших українців, тобто – передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію. Де саме її відбуватимуть прибулі – поки не відомо. Глава держави сказав тільки, що перелік таких локацій готують.
      • Тим часом українські громадяни, які мають прибути спецрейсами з Катару та Індонезії, цього ж дня поскаржились на дії української влади. Вони стверджують, що їх змушують підписати документи щодо примусової обсервації в Україні за власний кошт.
      • Також 29 березня трапився ще один інцидент, пов'язаний з обсервацією: українців, які прибули з В'єтнаму, начебто намагалися відвезти до якогось готелю. Люди опиралися обсервації, адже вони погоджувалися лише на самоізоляцію, ні про що інше їх не попереджали.

      До теми Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

      Карантин
      Різниця між карантином та самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу

      Додамо, що за даними МЗС до України вже повернулися майже 150 тисяч людей.

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабінет Міністрів України Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 05:09 Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину
      Новини України 549
      сьогодні , 02:14 Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку
      Новини України 10705
      сьогодні , 03:50 29,5 гривні за долар і кожен 10-й безробітний: уряд суттєво змінив економічні прогнози на 2020-й
      Новини України 622
      сьогодні , 03:04 Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимуть
      Новини України 411
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 525
      сьогодні , 06:40 На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео
      Новини України 47
      сьогодні , 04:43 Коронавірус у Черкаській області: кількість хворих COVID-19 сягнула 50
      Медицина 900
      сьогодні , 06:30 Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і сніг
      Новини України 2122
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      29 березня , 23:00 Чому прибрали Рябошапку, чого чекати від Зеленського і Єрмака у Мінську: інтерв'ю з Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 березня , 22:57 Головні новини 29 березня: зміни до держбюджету, скандал із братом Єрмака
      Ірина Вихрущ
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук