Обсервація прибулих з-за кордону відтепер обов'язкова, – Криклій

Кабінет Міністрів України 29 березня збирався на позачергове засідання. Під час нього ухвалили рішення про те, що обсервація для тих, хто повернувся до України з-за кордону, повинна бути обов'язковою.

Про це написав у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Важливо! Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне "Щойно уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", – повідомив він. На жаль, жодних інших деталей від Кабміну щодо цього не надходило. Обсервація замість самоізоляції: що відомо 29 березня Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні говорив, що питання щодо тих українців, які не встигли повернутися в Україну до 28 березня, ще у процесі розв'язання.



Мовляв, їхнє подальше повернення має бути максимально безпечним для інших українців, тобто – передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію. Де саме її відбуватимуть прибулі – поки не відомо. Глава держави сказав тільки, що перелік таких локацій готують. Тим часом українські громадяни, які мають прибути спецрейсами з Катару та Індонезії, цього ж дня поскаржились на дії української влади. Вони стверджують, що їх змушують підписати документи щодо примусової обсервації в Україні за власний кошт. Також 29 березня трапився ще один інцидент, пов'язаний з обсервацією: українців, які прибули з В'єтнаму, начебто намагалися відвезти до якогось готелю. Люди опиралися обсервації, адже вони погоджувалися лише на самоізоляцію, ні про що інше їх не попереджали. До теми Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

Різниця між карантином та самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу Додамо, що за даними МЗС до України вже повернулися майже 150 тисяч людей.