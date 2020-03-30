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      Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий

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      Обсервация отныне обязательна / tk.media

      Кабинет Министров Украины 29 марта собирался на внеочередное заседание. Во время него приняли решение о том, что обсервациям для тех, кто вернулся в Украину из-за границы, должна быть обязательной.

      Об этом написал в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      Важно! Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      "Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", – сообщил он. К сожалению, никаких других деталей от Кабмина на этот счет не поступало.

      Обсервация вместо самоизоляции: что известно

      • 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении говорил, что вопрос о тех украинцах, которые не успели вернуться в Украину до 28 марта, еще в процессе решения.

        Мол, их последующее возвращение должно быть максимально безопасным для других украинцев, то есть – предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Где именно ее отбывать будут прибывшие – пока не известно. Глава государства сказал только, что перечень таких локаций готовят.
      • Тем временем украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсом из Катара и Индонезии, в этот же день пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет.
      • Также 29 марта случился еще один инцидент, связанный с обсервацией: украинцев, прибывших из Вьетнама, якобы пытались отвезти в какую-то гостиницу. Люди сопротивлялись обсервации, ведь они соглашались только на самоизоляцию, ни о чем другом их предупреждали.

      К теме Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

      карантин
      Разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала

      Добавим, что по данным МИД в Украину уже вернулись почти 150 тысяч человек.

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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