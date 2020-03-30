Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий

Кабинет Министров Украины 29 марта собирался на внеочередное заседание. Во время него приняли решение о том, что обсервациям для тех, кто вернулся в Украину из-за границы, должна быть обязательной.

Об этом написал в своем телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Важно! Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное "Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", – сообщил он. К сожалению, никаких других деталей от Кабмина на этот счет не поступало. Обсервация вместо самоизоляции: что известно 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении говорил, что вопрос о тех украинцах, которые не успели вернуться в Украину до 28 марта, еще в процессе решения.



Мол, их последующее возвращение должно быть максимально безопасным для других украинцев, то есть – предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Где именно ее отбывать будут прибывшие – пока не известно. Глава государства сказал только, что перечень таких локаций готовят. Тем временем украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсом из Катара и Индонезии, в этот же день пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет. Также 29 марта случился еще один инцидент, связанный с обсервацией: украинцев, прибывших из Вьетнама, якобы пытались отвезти в какую-то гостиницу. Люди сопротивлялись обсервации , ведь они соглашались только на самоизоляцию, ни о чем другом их предупреждали. К теме Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

Разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала Добавим, что по данным МИД в Украину уже вернулись почти 150 тысяч человек.