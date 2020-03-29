Зеленский сказал, где могут разместить украинцев после возвращения из-за границы

Владимир Зеленский отметил, что сейчас решается вопрос насчет тех украинцев, которые не успели вернуться в Украину до 28 марта. Их последующее возвращение должно быть максимально безопасным для окружения, то есть предусматривает обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом президент Украины рассказал во время традиционного видеообращения 29 марта.

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Он также отметил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций, в которых будут находиться 2 недели те, кто вернется в Украину. Ими, в частности, могут стать украинские отели, с которыми достигнуты предварительные договоренности.

Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Минздрава,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Обращение президента Украины: смотрите видео



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