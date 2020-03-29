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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський сказав, де можуть розмістити українців після повернення з-за кордону

      -
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Володимир Зеленський зазначив, що наразі вирішується питання щодо тих українців, які не встигли повернутися в Україну до 28 березня. Їхнє подальше повернення має бути максимально безпечним для оточення, тобто, передбачає обов'язкову двотижневу обсервацію.

      Про це президент України розповів під час традиційного відеозвернення 29 березня.

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      Він також зазначив, що зараз готується перелік відповідних локацій, в яких перебуватимуть 2 тижні ті, хто повернуться в Україну. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими досягнуто попередні домовленості.

      Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог МОЗ,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Звернення президента України: дивіться відео

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський
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