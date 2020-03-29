Зеленський сказав, де можуть розмістити українців після повернення з-за кордону

Володимир Зеленський зазначив, що наразі вирішується питання щодо тих українців, які не встигли повернутися в Україну до 28 березня. Їхнє подальше повернення має бути максимально безпечним для оточення, тобто, передбачає обов'язкову двотижневу обсервацію.

Про це президент України розповів під час традиційного відеозвернення 29 березня.

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Він також зазначив, що зараз готується перелік відповідних локацій, в яких перебуватимуть 2 тижні ті, хто повернуться в Україну. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими досягнуто попередні домовленості.

Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог МОЗ,

– наголосив Володимир Зеленський.

Звернення президента України: дивіться відео



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