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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський звернувся до Українців / GettyImages

      Президент України Володимир Зеленський 29 березня записав традиційне звернення до українців щодо епідемії коронавірусу та карантину в Україні.

      Відео зі зверненням Володимира Зеленського опублікував Офіс Президента України.

      Важливо Законопроєкт щодо забезпечення лікування коронавірусу: що він передбачає

      Про що говорив Зеленський: коротко

      • Другий літак з Китаю доставив в Україну 300 тисяч респіраторів і 35 тисяч костюмів для лікарів, поліцейських і рятувальників, а також майже 2 мільйони масок для населення. Вантаж розподілили і направили у регіони. Літак вночі знову повернеться до Китаю за наступним вантажем.
      • З вівторка два додаткові літаки доставлятимуть медичне обладнання і захисні костюми. Усі рейси здійснюватимуть регулярно і до повного забезпечення лікарень і аптек.
      • Українці, які не встигли потрапити з-за кордону на батьківщину до 28 березня, і повернуться пізніше, мають обов'язково пройти двотижневу обсервацію.
      • Місцем обсервації можуть стати готелі. З ними вже досягнуто попередніх домовленостей. Усі локації підготують до вимог ВООЗ.
      • Кожна дитина має мати вільний доступ до знань, для цього наразі працюють канали дистанційної освіти. А з 6 квітня стартує "Всеукраїнська школа онлайн". 40 педагогів будуть вчителями, наразі тривають зйомки уроків для усіх школярів, усіх класів. Вони регулярно йтимуть українськими телеканалами.
      • Позачергове засідання Верховної Ради має відбутися 30 березня. На ньому мають розглядати закони, після ухвалення яких Україна зможе отримати понад 10 мільярдів доларів допомоги. Майбутнє України та її бюджету лежатиме на плечах депутатів, які можуть ухвалити чи відхилити важливі рішення. 
      • Зміни до бюджету суттєво перероблені. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників і суддів, членів наглядових рад. 

      Жодної гривні не буде віднято з оборонної сфери. Буде збільшено зарплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Медики ведуть боротьбу із життям проти недуги, тому повинні отримувати стільки ж, як і бійці на передовій,
      – зазначив Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Епідемія коронавірусу і карантин в Україні: коротко

      В Україні вже третій тиждень триває карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, яким у нашій державі заразилися вже понад 400 людей.

      Через інфекцію 9 людей померли, але 5 змогли одужати. Спершу карантин було введено до 3 квітня, але потім його продовжили до 24 квітня. Під час карантину діє ціла низка обмежень.

      коронавірус, карантин, що заборонено
      Обмеження, які діють в умовах карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська, Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Президент України
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