Занепад економіки і дефолт: Зеленський пояснив депутатам наслідки провалу голосування у Раді
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Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів відповідально підійти до голосування за завтрашні закони у Верховній Раді. Адже доля української економіки, переконаний він, залежатиме саме від цього.
За словами глави держави, зараз Україна опинилась на роздоріжжі і має два шляхи.
Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Два шляхи для України
- Ухвалення парламентом двох життєво важливих законів дозволить отримати фінансову допомогу від МВФ. Мовиться про суму не менш ніж 10 мільярдів доларів.
- Другий шлях – провал цих законів. Після цього Україну може очікувати занепад економіки і загроза дефолту.
Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:
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