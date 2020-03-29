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      Занепад економіки і дефолт: Зеленський пояснив депутатам наслідки провалу голосування у Раді

      -
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів відповідально підійти до голосування за завтрашні закони у Верховній Раді. Адже доля української економіки, переконаний він, залежатиме саме від цього.

      За словами глави держави, зараз Україна опинилась на роздоріжжі і має два шляхи.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Два шляхи для України 

      • Ухвалення парламентом двох життєво важливих законів дозволить отримати фінансову допомогу від МВФ. Мовиться про суму не менш ніж 10 мільярдів доларів.
      • Другий шлях – провал цих законів. Після цього Україну може очікувати занепад економіки і загроза дефолту. 

      Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:

      Новина доповнюється

      Автор: Емал Набі
      Теги: МВФ Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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