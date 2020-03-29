Упадок экономики и дефолт: Зеленский объяснил депутатам последствия провала голосования в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов ответственно подойти к голосованию за завтрашние законы в Верховной Раде. Ведь судьба украинской экономики, убежден он, будет зависеть именно от этого.
По словам главы государства, сейчас Украина оказалась на распутье и есть два пути.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Два пути для Украины
- Принятие парламентом двух важных законов позволит получить финансовую помощь от МВФ. Речь идет о сумме не менее 10 миллиардов долларов.
- Второй путь – провал этих законов. После этого Украину может ожидать упадок экономики и угроза дефолта.
Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:
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