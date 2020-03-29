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      Упадок экономики и дефолт: Зеленский объяснил депутатам последствия провала голосования в Раде

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов ответственно подойти к голосованию за завтрашние законы в Верховной Раде. Ведь судьба украинской экономики, убежден он, будет зависеть именно от этого.

      По словам главы государства, сейчас Украина оказалась на распутье и есть два пути.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      Два пути для Украины

      • Принятие парламентом двух важных законов позволит получить финансовую помощь от МВФ. Речь идет о сумме не менее 10 миллиардов долларов.
      • Второй путь – провал этих законов. После этого Украину может ожидать упадок экономики и угроза дефолта.

      Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:

      Новость дополняется...

      Автор: Эмал Наби
      Теги: МВФ Верховная Рада Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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