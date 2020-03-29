Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.

Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.

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Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Эпидемия коронавируса и карантин в Украине: коротко

В Украине уже третью неделю продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавируса, которым в нашей стране заразились уже более 400 человек.

Из-за инфекции 9 человек умерли, но 5 смогли выздороветь. Сначала карантин был введен до 3 апреля, но затем его продлили до 24 апреля. Во время карантина действует целый ряд ограничений.



Ограничения, которые действуют в условиях карантина / Инфографика 24 канала