Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.
Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.
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Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Эпидемия коронавируса и карантин в Украине: коротко
В Украине уже третью неделю продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавируса, которым в нашей стране заразились уже более 400 человек.
Из-за инфекции 9 человек умерли, но 5 смогли выздороветь. Сначала карантин был введен до 3 апреля, но затем его продлили до 24 апреля. Во время карантина действует целый ряд ограничений.
Ограничения, которые действуют в условиях карантина / Инфографика 24 канала
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