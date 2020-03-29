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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

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      Владимир Зеленский обратился к украинцам / Скриншот из видео

      Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное обращение к украинцам по эпидемии коронавируса и карантину в Украине.

      Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.

      Важно Законопроект об обеспечении лечения коронавируса: что он предусматривает

      Новость дополняется...

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      Эпидемия коронавируса и карантин в Украине: коротко

      В Украине уже третью неделю продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавируса, которым в нашей стране заразились уже более 400 человек.

      Из-за инфекции 9 человек умерли, но 5 смогли выздороветь. Сначала карантин был введен до 3 апреля, но затем его продлили до 24 апреля. Во время карантина действует целый ряд ограничений.

      коронавірус, карантин, що заборонено
      Ограничения, которые действуют в условиях карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская, Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Президент Украины
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