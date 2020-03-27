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      Законопроект об обеспечении лечения коронавируса появился в Раде: детали документа

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      Раде предлагают внести изменения в законы для обеспечения лечения коронавируса / Getty Images

      В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №3268. Согласно документу, будут внесены изменения в некоторые законы для обеспечения лечения коронавируса.

      Как указано на сайте украинского парламента, полное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

      Важно! Внеочередное заседание Рады запланировано на 29 марта – СМИ

      Документ внесли в Раду 27 марта и уже отправили на рассмотрение профильного комитета. Его инициаторами являются 15 парламентариев от разных политических сил. В частности, и председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

      Текст документа уже присутствует на сайте Рады. Также появилась объяснительная записка. Согласно им, нардепы планируют предусмотреть возможность применения лечения к лицу, больному коронавирусом. Также предлагают разрешить применение зарегистрированных лекарственных средств по соответствующим показаниям.

      Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в течение недели должно установить Министерство здравоохранения.

      Проект закона также предусматривает:

      • утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, пригодных для лечения коронавирусной болезни, и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;
         
      • проведение экспертизы регистрационных материалов и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы лекарств для лечения COVID-19 при условии представления соответствующих материалов на украинском или английском языке – в срок до 5 календарных дней;
         
      • принятие решений о госрегистрации или об отказе в ней таких лекарственных средств в срок, что не превышает 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно их качества, безопасности и эффективности.

      В то же время прописано проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к ним в срок до 5 календарных дней.

      Кроме того, документ предлагает осуществлять Минздраву безотлагательное и постоянное обновление протоколов предоставления:

      • медицинской помощи для лечения коронавируса,
      • соответствующих лекарственных средств,
      • мониторинга безопасности и эффективности лекарств для лечения.

      Накануне в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. В случае его принятия, за вывоз медсредств можно будет получить до шести лет тюрьмы.

      Кстати В Украину ввозили некачественные лекарства и тесты-подделки для выявления коронавируса

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано по меньшей мере 226 случаев коронавируса, однако их количество ежедневно растет.
      • К сожалению, 5 человек умерли, в то же время 4 пациента выздоровели и их уже выписали из больницы.
      • Больше всего инфицированных – в Черновицкой области и в Киеве: 47 человек. Далее следует Киевская область – 32 случая.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
         
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
         
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
         
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
         
      • С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Законодательство Верховная Рада Коронавирус в Украине Новости политики Лечение
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