Законопроєкт щодо забезпечення лікування коронавірусу з'явився в Раді: деталі документу

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №3268. Згідно з документом, буде внесено зміни до деяких законів для забезпечення лікування коронавірусу.

Як зазначено на сайті українського парламенту, повна назва законопроєкту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

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Документ внесли до Ради 27 березня та вже відправили на розгляд профільного комітету. Його ініціаторами є 15 парламентарів від різних політичних сил. Зокрема, і голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Текст документу вже є присутнім на сайті Ради. Також з’явилася пояснювальна записка. Згідно з ними, нардепи планують передбачити можливість застосування лікування до особи, хворої на коронавірус. Також пропонують дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за відповідними показаннями.

Порядок призначення та застосування таких лікарських засобів упродовж тижня має встановити Міністерство охорони здоров'я.

Проєкт закону також передбачає:

затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, придатних для лікування коронавірусної хвороби, та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;

проведення експертизи реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів ліків для лікування COVID-19 за умови подання відповідних матеріалів українською чи англійською мовою – у термін до 5 календарних днів;

ухвалення рішень про держреєстрацію або про відмову у ній таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дати надходження до МОЗ висновків щодо їхньої якості, безпеки та ефективності.

Водночас прописано проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби та суттєвих поправок до них у строк до 5 календарних днів.

Крім того, документ пропонує здійснювати МОЗ невідкладне та постійне оновлення протоколів надання:

медичної допомоги для лікування коронавірусу,

відповідних лікарських засобів,

моніторингу безпеки та ефективності ліків для лікування.

Напередодні у Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення. У разі його ухвалення, за вивіз медзасобів можна буде отримати до шести років в'язниці.

До речі В Україну ввозили неякісні ліки та тести-підробки для виявлення коронавірусу

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 27 березня в Україні зафіксовано щонайменше 226 випадків коронавірусу , однак їхня кількість щодня зростає.



, однак їхня кількість щодня зростає. На жаль, 5 людей померли , натомість 4 пацієнти одужали та їх уже виписали з лікарень.



, натомість та їх уже виписали з лікарень. Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області та в Києві: 47 людей. Далі йде Київська область – 32 випадки.



та в 47 людей. Далі йде – 32 випадки. 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.



, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу