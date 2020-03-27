Позачергове засідання Ради заплановане на 29 березня – ЗМІ
Позачергове засідання парламенту заплановане на неділю, 29 березня. Його, найвірогідніше, проведуть у сесійній залі.
Нардепи мають зібратися на позачергове засідання, аби розглянути пакет "антикоронавірусних" законопроєктів. Окрім того, парламентарі можуть голосувати за введення надзвичайного стану у державі.
Про те, що засідання заплановане на 29 березня інформує "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
Позачергове засідання парламенту планується наразі провести в неділю, 29 березня,
– зауважила проінформована особа.
Які ще питання можуть розглядати нардепи під час засідання:
- Можливість роботи парламенту у режимі онлайн;
- зміни до бюджету;
- законопроєкт про ринок землі.
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