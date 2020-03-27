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      Позачергове засідання Ради заплановане на 29 березня – ЗМІ

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      Верховна Рада може зібратися 29 березня на позачергове засідання / 24 канал

      Позачергове засідання парламенту заплановане на неділю, 29 березня. Його, найвірогідніше, проведуть у сесійній залі.

      Нардепи мають зібратися на позачергове засідання, аби розглянути пакет "антикоронавірусних" законопроєктів. Окрім того, парламентарі можуть голосувати за введення надзвичайного стану у державі.

      Про те, що засідання заплановане на 29 березня інформує "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

      Позачергове засідання парламенту планується наразі провести в неділю, 29 березня,
      – зауважила проінформована особа.

      Які ще питання можуть розглядати нардепи під час засідання:

      • Можливість роботи парламенту у режимі онлайн;
      • зміни до бюджету;
      • законопроєкт про ринок землі.

      Новина доповнюється...

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини політики
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