У фракції "Слуги народу" провели вже 30 тестів на коронавірус
Майже 30 народних депутатів із фракції "Слуга народу" здали тест на Covid-2019. Усі ці люди контактували з іншими парламентарями, що вже захворіли.
У всіх тести показали негативний результат на наявність інфекції в організмі. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки парламенту, народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
Актуально Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цими вихідними
У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами – тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Майже 30 депутатів,
– зауважила вона.
Парламентарка також нагадала, що тест на коронавірус пройшов і спікер Верховної ради Дмитро Разумков.
"На позачерговому засіданні Ради був Руслан Горбенко, який захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", – додала вона.
Новина доповнюється…
Читайте також
-
В Одесі горить житловий будинок: фото, відеосьогодні , 09:19
-
Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестівсьогодні , 08:13
-
Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливостісьогодні , 07:03
-
Європарламент ухвалив терміновий план для порятунку економіки ЄС під час пандемії: деталісьогодні , 11:14
-
Чому хворих в США більше, ніж у Китаї та Італії: пояснення Трампасьогодні , 10:45
-
Україна закриває кордони: все, що потрібно знатисьогодні , 06:48