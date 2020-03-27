У фракції "Слуги народу" провели вже 30 тестів на коронавірус

Майже 30 народних депутатів із фракції "Слуга народу" здали тест на Covid-2019. Усі ці люди контактували з іншими парламентарями, що вже захворіли.

У всіх тести показали негативний результат на наявність інфекції в організмі. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки парламенту, народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Актуально Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цими вихідними

У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами – тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Майже 30 депутатів,

– зауважила вона.

Парламентарка також нагадала, що тест на коронавірус пройшов і спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"На позачерговому засіданні Ради був Руслан Горбенко, який захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", – додала вона.

Новина доповнюється…