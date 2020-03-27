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      У фракції "Слуги народу" провели вже 30 тестів на коронавірус

      - Читать новость на русском
      Верховна Рада / 24 канал

      Майже 30 народних депутатів із фракції "Слуга народу" здали тест на Covid-2019. Усі ці люди контактували з іншими парламентарями, що вже захворіли.

      У всіх тести показали негативний результат на наявність інфекції в організмі. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки парламенту, народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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      У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами – тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Майже 30 депутатів,
      – зауважила вона.

      Парламентарка також нагадала, що тест на коронавірус пройшов і спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

      "На позачерговому засіданні Ради був Руслан Горбенко, який захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", – додала вона.

      Новина доповнюється…

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Ірина Верещук Слуга народу Здоров'я Верховна Рада Новини політики
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