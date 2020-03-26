23:48
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних

      -
      Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних / GettyImages

      Через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження Covid-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.

      Звісно, перерозподіл коштів теж буде зумовлений карантином через коронавірус. Про те, що буде у порядку денному засідання, розповів нардеп Олександр Трухін в ефірі програми "Право на владу".

      До слова Засідання Ради в час пандемії коронавірусу: де, коли і за яких умов

      За словами депутата від "Слуги народу" будуть розглядати і супутні закони, пов'язані з епідеміологічною ситуацією. Також є багато варіантів додаткових законів, які можуть з'явитися. Можуть дійти навіть до закону про ринок землі.

      Закон про землю ми майже закінчили розгляд правок. Можна довго дискутувати про наповнення, але ринок землі повинен бути в Україні. Якщо вийде і вистачить сил, часу і можливостей розглянути цей законопроєкт у найближчий час – це буде позитивно,
      – розповів нардеп.

      Ще достеменно невідомо, коли відбудеться засідання: у суботу чи неділю, зазначив Трухін. Хоча президент у своєму зверненні зазначав, що просить депутатів з'явитися у Верховній Раді у суботу. 

      Коронавірус і депутати: коротко

      • 18 березня тести підтвердили в депутата Сергія Шахова коронавірус. Підчепив він його, наймовірніше, на відпочинку в Італії.
      • Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
      • Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега.
      Солона начинка для млинців: смачні рецепти
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Слуга народу Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Перемовини з МВФ: що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
      Антон Голобородько
      сьогодні , 21:30 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Світлана Попова
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 21:05 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук