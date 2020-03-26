Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних

Через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження Covid-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.

Звісно, перерозподіл коштів теж буде зумовлений карантином через коронавірус. Про те, що буде у порядку денному засідання, розповів нардеп Олександр Трухін в ефірі програми "Право на владу".

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За словами депутата від "Слуги народу" будуть розглядати і супутні закони, пов'язані з епідеміологічною ситуацією. Також є багато варіантів додаткових законів, які можуть з'явитися. Можуть дійти навіть до закону про ринок землі.

Закон про землю ми майже закінчили розгляд правок. Можна довго дискутувати про наповнення, але ринок землі повинен бути в Україні. Якщо вийде і вистачить сил, часу і можливостей розглянути цей законопроєкт у найближчий час – це буде позитивно,

– розповів нардеп.

Ще достеменно невідомо, коли відбудеться засідання: у суботу чи неділю, зазначив Трухін. Хоча президент у своєму зверненні зазначав, що просить депутатів з'явитися у Верховній Раді у суботу.

Коронавірус і депутати: коротко