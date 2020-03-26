Які закони розглядатиме Рада на позачерговому засіданні цих вихідних
Через поширення коронавірусу нардепи зберуться на позачергове засідання, аби ухвалити низку важливих законів. Так, окрім власне законодавчих ініціатив щодо розповсюдження Covid-2019, будуть розглядати і наприклад, зміни до бюджету.
Звісно, перерозподіл коштів теж буде зумовлений карантином через коронавірус. Про те, що буде у порядку денному засідання, розповів нардеп Олександр Трухін в ефірі програми "Право на владу".
До слова Засідання Ради в час пандемії коронавірусу: де, коли і за яких умов
За словами депутата від "Слуги народу" будуть розглядати і супутні закони, пов'язані з епідеміологічною ситуацією. Також є багато варіантів додаткових законів, які можуть з'явитися. Можуть дійти навіть до закону про ринок землі.
Закон про землю ми майже закінчили розгляд правок. Можна довго дискутувати про наповнення, але ринок землі повинен бути в Україні. Якщо вийде і вистачить сил, часу і можливостей розглянути цей законопроєкт у найближчий час – це буде позитивно,
– розповів нардеп.
Ще достеменно невідомо, коли відбудеться засідання: у суботу чи неділю, зазначив Трухін. Хоча президент у своєму зверненні зазначав, що просить депутатів з'явитися у Верховній Раді у суботу.
Коронавірус і депутати: коротко
- 18 березня тести підтвердили в депутата Сергія Шахова коронавірус. Підчепив він його, наймовірніше, на відпочинку в Італії.
- Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
- Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега.