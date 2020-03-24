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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Нардеп Сергій Рудик, ймовірно, заразився коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Рудик захворів на коронавірус / radiosvoboda.org

      Позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.

      Нардепка Вікторія Гриб повідомила про це у коментарі "4 каналу".

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      Мені зателефонували. Лікар представилася і сказала, що у мого колеги Сергія Рудика, який у Верховній Раді сидить переді мною, підтвердився тест на коронавірус,
      – сказала Гриб.

      Депутатка зазначила, що Сергій Рудик під час засідання 17 березня був присутній у парламенті. Депутат був у захисній масці. За словами Вікторії Гриб, наразі невідомо, коли саме заразився коронавірусом Сергій Рудик.

      Зауважимо, що сам Рудик поки не прокоментував свого діагнозу.

      Хто такий Сергій Рудик? У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 198 округом (Черкаська область).

      У попередньому скликанні Рудика обрали за 198 округом (Черкаська область), як самовисуванця та члена ВО "Свобода". Після виборів був позафракційним депутатом, входив до міжфракційного об’єднання ВО “Свобода”.

      Вікторія Гриб повідомила про коронавірус у Сергія Рудика: дивіться відео

      Які ще депутати заразилися або мають підозру на Covid-2019:

      • Першим на Covid-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні. 
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діазноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

      коронавірус симптоми
      Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рудик Сергій Ярославович Верховна Рада Новини Черкас Новини України Новини політики
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