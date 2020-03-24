Нардеп Сергій Рудик, ймовірно, заразився коронавірусом

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.

Нардепка Вікторія Гриб повідомила про це у коментарі "4 каналу".

Зверніть увагу Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують

Мені зателефонували. Лікар представилася і сказала, що у мого колеги Сергія Рудика, який у Верховній Раді сидить переді мною, підтвердився тест на коронавірус,

– сказала Гриб.

Депутатка зазначила, що Сергій Рудик під час засідання 17 березня був присутній у парламенті. Депутат був у захисній масці. За словами Вікторії Гриб, наразі невідомо, коли саме заразився коронавірусом Сергій Рудик.

Зауважимо, що сам Рудик поки не прокоментував свого діагнозу.

Хто такий Сергій Рудик? У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 198 округом (Черкаська область).



У попередньому скликанні Рудика обрали за 198 округом (Черкаська область), як самовисуванця та члена ВО "Свобода". Після виборів був позафракційним депутатом, входив до міжфракційного об’єднання ВО “Свобода”.

Вікторія Гриб повідомила про коронавірус у Сергія Рудика: дивіться відео