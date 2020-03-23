Рада зможе ввести надзвичайний стан 26 березня

Народні депутати збираються на позачергове засідання Верховної Ради України, яке має відбутися 26 березня. На ньому парламентарі планують розглянути одразу декілька питань, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

Про те, що депутати зберуться на засідання саме 26 березня, повідомляють джерела 24 каналу.

Важливо Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

Які питання Рада має розглянути на позачерговому засіданні

Надзвичайний стан :

м'який підхід до карантину показав свою неефективність в українських реаліях. Тож у владі просять підійти до цього питання більш категорично і запровадити надзвичайний стан, поки епідемію коронавірусу не буде подолано. При цьому говорять про це як силовики, так і медики.

: м'який підхід до карантину показав свою неефективність в українських реаліях. Тож у владі просять підійти до цього питання більш категорично і запровадити надзвичайний стан, поки епідемію коронавірусу не буде подолано. При цьому говорять про це як силовики, так і медики. Можливість роботи Ради у режимі онлайн:

ще одне важливе питання. Поки практично вся країна на карантині, органи влади продовжують працювати. Втім коли у Верховній Раді вже є три випадки зараження на коронавірус, зібрання понад 400 людей в одному залі й справді може бути небезпечним.

До слова, на сайті Верховної Ради наразі зазначається лише, що 24 – 26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.

Чому для введення НС потрібно збирати позачергове засідання?Річ у тім, що законодавча діяльність Верховної Ради наразі заблокована законопроєктом про ринок землі. Під час пленарних засідань Рада не може перейти до наступного питання, поки не закінчить з цим.



До законопроєкту ще залишається розглянути близько тисячі правок. Тож єдиний варіант – провести позачергове засідання парламенту.



Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу