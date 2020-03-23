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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Рада зможе ввести надзвичайний стан 26 березня

      -
      Рада збереться на позачергове засідання 26 березня / gettyimages.com

      Народні депутати збираються на позачергове засідання Верховної Ради України, яке має відбутися 26 березня. На ньому парламентарі планують розглянути одразу декілька питань, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

      Про те, що депутати зберуться на засідання саме 26 березня, повідомляють джерела 24 каналу.

      Важливо Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

      Які питання Рада має розглянути на позачерговому засіданні

      • Надзвичайний стан:
        м'який підхід до карантину показав свою неефективність в українських реаліях. Тож у владі просять підійти до цього питання більш категорично і запровадити надзвичайний стан, поки епідемію коронавірусу не буде подолано. При цьому говорять про це як силовики, так і медики.
      • Можливість роботи Ради у режимі онлайн:
        ще одне важливе питання. Поки практично вся країна на карантині, органи влади продовжують працювати. Втім коли у Верховній Раді вже є три випадки зараження на коронавірус, зібрання понад 400 людей в одному залі й справді може бути небезпечним.

      До слова, на сайті Верховної Ради наразі зазначається лише, що 24 – 26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.

      Чому для введення НС потрібно збирати позачергове засідання?Річ у тім, що законодавча діяльність Верховної Ради наразі заблокована законопроєктом про ринок землі. Під час пленарних засідань Рада не може перейти до наступного питання, поки не закінчить з цим.

      До законопроєкту ще залишається розглянути близько тисячі правок. Тож єдиний варіант – провести позачергове засідання парламенту.

      надзвичайний стан, що це
      Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Верховна Рада Надзвичайний стан Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020
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