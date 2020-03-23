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      Рада может ввести чрезвычайное положение 26 марта

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      Народные депутаты собираются на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое должно состояться 26 марта. На нем парламентарии планируют рассмотреть сразу несколько вопросов, связанных с эпидемией коронавируса.

      О том, что депутаты соберутся на заседание именно 26 марта, сообщают источники 24 канала.

      Важно Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

      Какие вопросы Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании

      • Черезвычайное положение:
        мягкий подход к карантину показал свою неэффективность в украинских реалиях. Поэтому во власти просят подойти к этому вопросу более категорично и ввести чрезвычайное положение, пока эпидемия коронавируса не будет преодолена. При этом говорят об этом как силовики, так и медики.
      • Возможность работы Рады в режиме онлайн:
        еще один важный вопрос. Пока практически вся страна на карантине, органы власти продолжают работать. Впрочем, когда в Верховной Раде уже есть три случая заражения коронавирус, собрание более 400 человек в одном зале действительно может быть опасным.

      К слову, на сайте Верховной Рады пока отмечается лишь, что 24-26 марта депутаты будут привычно работать в комитетах, как это и предусмотрено календарем сессии.

      Почему для введения ЧП нужно собирать внеочередное заседание?
      Дело в том, что законодательная деятельность Верховной Рады пока заблокирована законопроектом о рынке земли. Во время пленарных заседаний Рада не может перейти к следующему вопросу, пока не закончит с этим.

      К законопроекту еще остается рассмотреть около тысячи поправок. Поэтому единственный вариант – провести внеочередное заседание парламента.

      надзвичайний стан, що це
      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Чрезвычайное положение Верховная Рада Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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