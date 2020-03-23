Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект о возможности проведения заседаний парламента в удаленном режиме. Его целью является обеспечение работы депутатов в условиях карантина.

Соответствующий законопроект авторства Руслана Стефанчука зарегистрирован на сайте Верховной Рады под №3250.

К слову Депутаты могут позволить себе голосовать дистанционно: детали

Что предусматривает законопроект

Уже первая статья проекта закона предусматривает, что в течение 60 суток с момента его принятия Рада может заседать в режиме видеоконференции. В таком формате парламент сможет заседать исключительно для рассмотрения законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов.

Решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает председатель Верховной Рады по предложению президента или не менее трети (151) депутатов парламента.

Парламент может проводить заседания в режиме видеоконференции только в здании Верховной Рады. В это время там могут находиться:

голова Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместитель;

докладчик законопроекта;

председатель или представитель комитета, который определен главным при конкретном рассмотрении;

члены счетной комиссии;

по одному представителю от каждой депутатской фракции или группы;

работники Рады, которые обслуживают пленарные заседания.

Все остальные депутаты участвуют в заседании в режиме видеоконференции.

Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?Председательствующий во время конкретного заседания будет поочередно называть всех депутатов (от наибольшей до наименьшей фракций – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главный экран будет отображаться названный депутат.



Он должен представиться, а потом голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.



Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то всеобщее голосование за один законопроект может растянуться на 5-6 часов.