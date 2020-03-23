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      Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

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      На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект о возможности проведения заседаний парламента в удаленном режиме. Его целью является обеспечение работы депутатов в условиях карантина.

      Соответствующий законопроект авторства Руслана Стефанчука зарегистрирован на сайте Верховной Рады под №3250.

      К слову Депутаты могут позволить себе голосовать дистанционно: детали

      Что предусматривает законопроект

      Уже первая статья проекта закона предусматривает, что в течение 60 суток с момента его принятия Рада может заседать в режиме видеоконференции. В таком формате парламент сможет заседать исключительно для рассмотрения законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов.

      Решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает председатель Верховной Рады по предложению президента или не менее трети (151) депутатов парламента.

      Парламент может проводить заседания в режиме видеоконференции только в здании Верховной Рады. В это время там могут находиться:

      • голова Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместитель;
      • докладчик законопроекта;
      • председатель или представитель комитета, который определен главным при конкретном рассмотрении;
      • члены счетной комиссии;
      • по одному представителю от каждой депутатской фракции или группы;
      • работники Рады, которые обслуживают пленарные заседания.

      Все остальные депутаты участвуют в заседании в режиме видеоконференции.

      Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?Председательствующий во время конкретного заседания будет поочередно называть всех депутатов (от наибольшей до наименьшей фракций – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главный экран будет отображаться названный депутат.

      Он должен представиться, а потом голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.

      Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то всеобщее голосование за один законопроект может растянуться на 5-6 часов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Верховная Рада Руслан Стефанчук
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