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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Депутаты могут позволить себе голосовать дистанционно: детали

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      В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить дистанционную работу парламента. Говорится о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса.

      Упоминание о законопроекте авторства Руслана Стефанчука есть на сайте Рады, но его текст пока отсутствует.

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      Источники 24 канала в Министерстве юстиции Украины сообщили, что именно это ведомство является ответственным за урегулирование такого законодательного акта.

      Он должен позволить депутатам во время карантина дистанционно участвовать в голосованиях, но тут есть сразу несколько важных аспектов.

      Прежде всего, это будет противоречить Конституции Украины. Поэтому необходимо урегулировать ее так, чтобы не нужно было вносить изменения в Конституцию. В противном случае это потребует более 300 голосов и растянется на два чтения, или простым языком – до сентября, когда карантин, скорее всего, уже завершится.

      Источники также сообщают, что когда правительству все-таки удастся придумать способ, как "впихнуть" такой законопроект без изменений в Конституции, то депутаты рассмотрят его уже 23-24 марта вместе с введением чрезвычайного положения.

      Что известно о работе Совета во время карантина?
      Сначала Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада в такое сложное время должна продолжать работать. Впоследствии это частично оправдалось – депутаты, например, приняли законопроект о борьбе с коронавирусом, упростили закупку лекарств и тому подобное.

      И уже на следующий день выяснилось, что у одного из народных избранников Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Тогда депутаты, которые контактировали с коллегой, были вынуждены самоизолироваться.

      Впоследствии сами парламентарии снова начали говорить о необходимости пойти на карантин, как и вся остальная страна.


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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада Новости политики
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