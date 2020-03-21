Депутати можуть дозволити собі голосувати дистанційно: деталі

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити дистанційну роботу парламенту. Мовиться про роботу у режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.

Згадка про законопроєкт авторства Руслана Стефанчука є на сайті Ради, але його текст поки що відсутній.

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Джерела 24 каналу у Міністерстві юстиції України повідомили, що саме це відомство є відповідальним за врегулювання такого законодавчого акту.

Він має дозволити депутатам під час карантину дистанційно брати участь у голосуваннях, але тут є одразу декілька важливих аспектів.

Найперше, це суперечитиме Конституції України. Тож необхідно врегулювати її так, щоб не потрібно було вносити зміни до Конституції. В іншому разі це потребуватиме понад 300 голосів і розтягнеться на два читання, або простою мовою – до вересня, коли карантин, найімовірніше, вже завершиться.

Джерела також повідомляють, що коли уряду таки вдасться вигадати спосіб, як "впихнути" такий законопроєкт без змін до Конституції, то депутати розглянуть його вже 23-24 березня разом із запровадженням надзвичайного стану.

Що відомо про роботу Ради під час карантину?Спершу Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада у такий складний час має продовжувати працювати. Згодом це частково виправдалося – депутати, наприклад, ухвалили законопроєкт про боротьбу з коронавірусом, спростили закупівлю ліків тощо.



Та вже наступного дня з'ясувалося, що в одного з народних обранців Сергія Шахова виявили коронавірус. Тоді депутати, які контактували з колегою, були змушені самоізолюватися.



Згодом самі парламентарі знову почали говорити про необхідність піти на карантин, як і вся решта країна.



Що заборонено під час дії карантину в Україні / інфографіка 24 каналу