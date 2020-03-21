20:40
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Депутати можуть дозволити собі голосувати дистанційно: деталі

      -
      У Раді планують схвалити законопроєкт про дистанційну роботу / фото: Олексій Гончаренко

      У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити дистанційну роботу парламенту. Мовиться про роботу у режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.

      Згадка про законопроєкт авторства Руслана Стефанчука є на сайті Ради, але його текст поки що відсутній.

      Цікаво Киянам заборонять відвідувати дитячі і спортивні майданчики: що ще зміниться у столиці

      Джерела 24 каналу у Міністерстві юстиції України повідомили, що саме це відомство є відповідальним за врегулювання такого законодавчого акту.

      Він має дозволити депутатам під час карантину дистанційно брати участь у голосуваннях, але тут є одразу декілька важливих аспектів.

      Найперше, це суперечитиме Конституції України. Тож необхідно врегулювати її так, щоб не потрібно було вносити зміни до Конституції. В іншому разі це потребуватиме понад 300 голосів і розтягнеться на два читання, або простою мовою – до вересня, коли карантин, найімовірніше, вже завершиться.

      Джерела також повідомляють, що коли уряду таки вдасться вигадати спосіб, як "впихнути" такий законопроєкт без змін до Конституції, то депутати розглянуть його вже 23-24 березня разом із запровадженням надзвичайного стану.

      Що відомо про роботу Ради під час карантину?Спершу Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада у такий складний час має продовжувати працювати. Згодом це частково виправдалося – депутати, наприклад, ухвалили законопроєкт про боротьбу з коронавірусом, спростили закупівлю ліків тощо.

      Та вже наступного дня з'ясувалося, що в одного з народних обранців Сергія Шахова виявили коронавірус. Тоді депутати, які контактували з колегою, були змушені самоізолюватися.

      Згодом самі парламентарі знову почали говорити про необхідність піти на карантин, як і вся решта країна.


      Що заборонено під час дії карантину в Україні / інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:33 Головні новини 21 березня: у Києві зупиниться транспорт, померла Ірина Бекешкіна
      Вероніка Климська
      сьогодні , 19:40 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 19:00 Роботу ніхто не скасовував: вісім помилок, які виникають при роботі з дому
      Тамара Кучугурна
      сьогодні , 18:52 Що передбачає режим надзвичайного стану: інфографіка
      Вероніка Климська
      сьогодні , 18:12 Економіка та коронавірус: як живе Південна Америка
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук