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      Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

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      За режиму відеоконференції голосування Радою за один законопроєкт може розтягнутися на 6 годин / 5.ua

      На сайті Верховної Ради України з'явився законопроєкт про можливість проведення засідань парламенту у віддаленому режимі. Його метою є забезпечення роботи депутатів в умовах карантину.

      Відповідний законопроєкт авторства Руслана Стефанчука зареєстрований на сайті Верховної Ради під №3250.

      До слова Депутати можуть дозволити собі голосувати дистанційно: деталі

      Що передбачає законопроєкт

      Уже перша стаття проєкту закону передбачає, що протягом 60 діб з моменту його ухвалення Рада може засідати у режимі відеоконференції. У такому форматі парламент зможе засідати виключно для розгляду законопроєктів і проєктів інших нормативно-правових актів.

      Рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції ухвалює голова Верховної Ради за пропозицією президента або щонайменше третини (151) депутатів парламенту.

      Парламент може проводити засідання у режимі відеоконференції лише у будинку Верховної Ради. У цей час там можуть перебувати:

      • голова, Верховної Ради України, його перший заступник і заступник;
      • доповідач законопроєкту;
      • голова або представник комітету, який визначений головним при конкретному розгляді;
      • члени лічильної комісії;
      • по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи;
      • працівники Ради, які обслуговують пленарні засідання.

      Усі решта депутати беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції.

      Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн?Головуючий під час конкретного засідання по черзі називатиме усіх депутатів (від найбільшої до найменшої фракцій – прізвища в алфавітному порядку). Тоді на головний екран відображатиметься названий депутат.

      Він має представитися, а тоді голосувати підняттям руки за одну з наступних позицій – "за", "проти", "утримався". Після цього член лічильної комісії повідомляє про фіксацію голосу народного обранця.

      Якщо голосування одного депутата триватиме бодай хвилину, то загальне голосування за один законопроєкт може розтягнутися на 5-6 годин.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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