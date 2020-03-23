Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт

На сайті Верховної Ради України з'явився законопроєкт про можливість проведення засідань парламенту у віддаленому режимі. Його метою є забезпечення роботи депутатів в умовах карантину.

Відповідний законопроєкт авторства Руслана Стефанчука зареєстрований на сайті Верховної Ради під №3250.

До слова Депутати можуть дозволити собі голосувати дистанційно: деталі

Що передбачає законопроєкт

Уже перша стаття проєкту закону передбачає, що протягом 60 діб з моменту його ухвалення Рада може засідати у режимі відеоконференції. У такому форматі парламент зможе засідати виключно для розгляду законопроєктів і проєктів інших нормативно-правових актів.

Рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції ухвалює голова Верховної Ради за пропозицією президента або щонайменше третини (151) депутатів парламенту.

Парламент може проводити засідання у режимі відеоконференції лише у будинку Верховної Ради. У цей час там можуть перебувати:

голова, Верховної Ради України, його перший заступник і заступник;

доповідач законопроєкту;

голова або представник комітету, який визначений головним при конкретному розгляді;

члени лічильної комісії;

по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи;

працівники Ради, які обслуговують пленарні засідання.

Усі решта депутати беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн?Головуючий під час конкретного засідання по черзі називатиме усіх депутатів (від найбільшої до найменшої фракцій – прізвища в алфавітному порядку). Тоді на головний екран відображатиметься названий депутат.



Він має представитися, а тоді голосувати підняттям руки за одну з наступних позицій – "за", "проти", "утримався". Після цього член лічильної комісії повідомляє про фіксацію голосу народного обранця.



Якщо голосування одного депутата триватиме бодай хвилину, то загальне голосування за один законопроєкт може розтягнутися на 5-6 годин.