Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт
На сайті Верховної Ради України з'явився законопроєкт про можливість проведення засідань парламенту у віддаленому режимі. Його метою є забезпечення роботи депутатів в умовах карантину.
Відповідний законопроєкт авторства Руслана Стефанчука зареєстрований на сайті Верховної Ради під №3250.
До слова Депутати можуть дозволити собі голосувати дистанційно: деталі
Що передбачає законопроєкт
Уже перша стаття проєкту закону передбачає, що протягом 60 діб з моменту його ухвалення Рада може засідати у режимі відеоконференції. У такому форматі парламент зможе засідати виключно для розгляду законопроєктів і проєктів інших нормативно-правових актів.
Рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції ухвалює голова Верховної Ради за пропозицією президента або щонайменше третини (151) депутатів парламенту.
Парламент може проводити засідання у режимі відеоконференції лише у будинку Верховної Ради. У цей час там можуть перебувати:
- голова, Верховної Ради України, його перший заступник і заступник;
- доповідач законопроєкту;
- голова або представник комітету, який визначений головним при конкретному розгляді;
- члени лічильної комісії;
- по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи;
- працівники Ради, які обслуговують пленарні засідання.
Усі решта депутати беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції.
Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн?Головуючий під час конкретного засідання по черзі називатиме усіх депутатів (від найбільшої до найменшої фракцій – прізвища в алфавітному порядку). Тоді на головний екран відображатиметься названий депутат.
Він має представитися, а тоді голосувати підняттям руки за одну з наступних позицій – "за", "проти", "утримався". Після цього член лічильної комісії повідомляє про фіксацію голосу народного обранця.
Якщо голосування одного депутата триватиме бодай хвилину, то загальне голосування за один законопроєкт може розтягнутися на 5-6 годин.