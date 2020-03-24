Нардеп Сергей Рудык вероятно заразился коронавирусом

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.

Нардеп Виктория Гриб сообщила об этом в комментарии "4 канала". Впоследствии экс-депутат Сергей Лещенко подтвердил эту информацию у себя в телеграм-канале.

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Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что у моего коллеги Сергея Рудыка, который в Верховной Раде сидит передо мной, подтвердился тест на коронавирус,

– сказала Гриб.

Депутат отметила, что Сергей Рудык во время заседания 17 марта присутствовал в парламенте. Депутат был в защитной маске. По словам Виктории Гриб, пока неизвестно, когда именно заразился коронавирусом Сергей Рудык.

Заметим, что сам Рудык пока не прокомментировал свой диагноз.

По информации СМИ, Верховная Рада перенесла внеочередное заседание с 26 на 28 марта из-за вспышки коронавируса среди депутатов. Больше – читайте по ссылке.

Кто такой Сергей Рудык?

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 198 округу (Черкасская область).



В предыдущем созыве Рудыка выбрали по 198 округу (Черкасская область), как самовыдвиженца и члена ВО "Свобода". После выборов был внефракционным депутатом, членом межфракционного объединения ВО "Свобода".

Виктория Гриб сообщила о коронавирусе у Сергея Рудыка: смотрите видео