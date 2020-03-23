Больной коронавирусом Шахов показал свою палату и рассказал, как его лечат
Народный депутат Сергей Шахов, который первый из депутатов заболел Covid-19, показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы.
В эфире программы "После всего" на 24 канале депутат показал свою палату и рассказал, что условия в ней нормальные – есть кровать и тумбочка.
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"Больница, как мне известно, переполнена больными коронавирусом. Мне жаль медсестер и врачей потому, что они работают в таком режиме каждый день", – сказал он.
Сергей Шахов показал условия содержания в больнице: смотрите видео
Депутат также рассказал, как проходит его день в инфекционной больнице.
Утром происходит влажная уборка в комнате, потом капельницы, уколы антибиотиками и жаропонижающие (препараты – 24 канал),
– объяснил Шахов.
"Уже 10 дней прошло с того момента, как заболел. Температура не спадает 38,5 – это средняя температура. Вот сейчас сбили температуру врачи, и чувствую себя как человек, больной коронавирусом", – добавил нардеп.
К слову, условия содержания в Александровской больнице также показа журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко, у которой подозревают коронавирус. По ее словам, она проживает одна в комнате для двух человек. Рядом есть раздельный душ и санузел. Пациентов кормят три раза в день, а врачи просят пить много воды.
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Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко
- Шахов почувствовал симптомы Covid-19, когда вернулся с отдыха из Италии 11 марта.
- 18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус.
- Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
- 19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.
- Болезнь Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что депутат не приходил на внеочередное заседание парламента 17 марта, но его карточка каким-то образом принимала участие в голосовании.
- Шахов опроверг слова Зеленского, и это подтвердили документы, которые предоставила Рада.