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      Больной коронавирусом Шахов показал свою палату и рассказал, как его лечат

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      Народный депутат Сергей Шахов, который первый из депутатов заболел Covid-19, показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы.

      В эфире программы "После всего" на 24 канале депутат показал свою палату и рассказал, что условия в ней нормальные – есть кровать и тумбочка.

      К слову Первый зараженный коронавирусом житомирянин показал свой инфекционный бокс и условия в нем: видео

      "Больница, как мне известно, переполнена больными коронавирусом. Мне жаль медсестер и врачей потому, что они работают в таком режиме каждый день", – сказал он.

      Сергей Шахов показал условия содержания в больнице: смотрите видео

      Депутат также рассказал, как проходит его день в инфекционной больнице.

      Утром происходит влажная уборка в комнате, потом капельницы, уколы антибиотиками и жаропонижающие (препараты – 24 канал),
      – объяснил Шахов.

      "Уже 10 дней прошло с того момента, как заболел. Температура не спадает 38,5 – это средняя температура. Вот сейчас сбили температуру врачи, и чувствую себя как человек, больной коронавирусом", – добавил нардеп.

      К слову, условия содержания в Александровской больнице также показа журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко, у которой подозревают коронавирус. По ее словам, она проживает одна в комнате для двух человек. Рядом есть раздельный душ и санузел. Пациентов кормят три раза в день, а врачи просят пить много воды.

      Условия содержания в Александровской больнице в Киеве: видео из телеграмм-канала Pavlovsky NEWS

       

      Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко

      • Шахов почувствовал симптомы Covid-19, когда вернулся с отдыха из Италии 11 марта.
      • 18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус.
      • Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
      • 19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.
      • Болезнь Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что депутат не приходил на внеочередное заседание парламента 17 марта, но его карточка каким-то образом принимала участие в голосовании.
      • Шахов опроверг слова Зеленского, и это подтвердили документы, которые предоставила Рада.

      коронавірус симптомиСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Верховная Рада Сергей Шахов
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