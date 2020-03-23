Больной коронавирусом Шахов показал свою палату и рассказал, как его лечат

Народный депутат Сергей Шахов, который первый из депутатов заболел Covid-19, показал условия содержания в инфекционном отделении Александровской больницы.

В эфире программы "После всего" на 24 канале депутат показал свою палату и рассказал, что условия в ней нормальные – есть кровать и тумбочка.

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"Больница, как мне известно, переполнена больными коронавирусом. Мне жаль медсестер и врачей потому, что они работают в таком режиме каждый день", – сказал он.

Сергей Шахов показал условия содержания в больнице: смотрите видео

Депутат также рассказал, как проходит его день в инфекционной больнице.

Утром происходит влажная уборка в комнате, потом капельницы, уколы антибиотиками и жаропонижающие (препараты – 24 канал),

– объяснил Шахов.

"Уже 10 дней прошло с того момента, как заболел. Температура не спадает 38,5 – это средняя температура. Вот сейчас сбили температуру врачи, и чувствую себя как человек, больной коронавирусом", – добавил нардеп.

К слову, условия содержания в Александровской больнице также показа журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко, у которой подозревают коронавирус. По ее словам, она проживает одна в комнате для двух человек. Рядом есть раздельный душ и санузел. Пациентов кормят три раза в день, а врачи просят пить много воды.

Условия содержания в Александровской больнице в Киеве: видео из телеграмм-канала Pavlovsky NEWS

Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко

Шахов почувствовал симптомы Covid-19, когда вернулся с отдыха из Италии 11 марта.

18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус.

Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.

Болезнь Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что депутат не приходил на внеочередное заседание парламента 17 марта, но его карточка каким-то образом принимала участие в голосовании.

Шахов опроверг слова Зеленского, и это подтвердили документы, которые предоставила Рада.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала