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      Разумков сказав, де може відбутись позачергове засідання Ради

      -
      Дмитро Разумков про позачергове засідання Ради / Getty images

      Народні депутати зберуться на позачергове засідання, як тільки будуть готові всі законопроєкти, що необхідно ухвалити для протидії поширенню коронавірусу.

      Про це сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі журналістам телеканалу "Рада" після наради з представниками уряду. Та наголосив, що вони працюють в режимі нон-стоп, але конкретної дати засідання наразі немає.

      До слова Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту

      Також зазначив, що вони розглядають декілька варіантів місць для зібрання депутатів. Зокрема, не виключає, що це може бути стадіон.

      Це можливо буде і зала Верховної Ради, але ми забезпечимо народних депутатів засобами особистого захисту,
      – додав Разумков.

      Попри це один з народних депутатів у коментарі "Українській правді" запевнив, що позачергове засідання відбудеться у залі парламенту та наживо.

      "Депутати бояться за здоров'я. Тому було два варіанти: або стадіон "Динамо", той, що поруч з Маріїнським (при чому Суркіс без проблем був готовий його віддавати), або внутрішній двір ВРУ. Але врешті вирішили, що зберемося в залі", – зазначив він.

      Зверніть увагу Рада перенесла засідання через спалах коронавірусу серед депутатів, – ЗМІ

      За його словами, провести засідання за межами парламенту технічно важко і займе багато часу. Адже депутати мали б голосувати руками, а голоси рахувала б і записувала лічильна комісія.

      Що відомо про коронавірус у Раді? Наразі 4 народних депутатів заразились коронавірусом. Його виявили у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, "слуги народу" Руслана Горбенка та у позафракційного Сергія Рудика.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Дмитро Разумков Верховна Рада Новини України
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