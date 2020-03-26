Разумков сказав, де може відбутись позачергове засідання Ради
Народні депутати зберуться на позачергове засідання, як тільки будуть готові всі законопроєкти, що необхідно ухвалити для протидії поширенню коронавірусу.
Про це сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі журналістам телеканалу "Рада" після наради з представниками уряду. Та наголосив, що вони працюють в режимі нон-стоп, але конкретної дати засідання наразі немає.
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Також зазначив, що вони розглядають декілька варіантів місць для зібрання депутатів. Зокрема, не виключає, що це може бути стадіон.
Це можливо буде і зала Верховної Ради, але ми забезпечимо народних депутатів засобами особистого захисту,
– додав Разумков.
Попри це один з народних депутатів у коментарі "Українській правді" запевнив, що позачергове засідання відбудеться у залі парламенту та наживо.
"Депутати бояться за здоров'я. Тому було два варіанти: або стадіон "Динамо", той, що поруч з Маріїнським (при чому Суркіс без проблем був готовий його віддавати), або внутрішній двір ВРУ. Але врешті вирішили, що зберемося в залі", – зазначив він.
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За його словами, провести засідання за межами парламенту технічно важко і займе багато часу. Адже депутати мали б голосувати руками, а голоси рахувала б і записувала лічильна комісія.
Що відомо про коронавірус у Раді? Наразі 4 народних депутатів заразились коронавірусом. Його виявили у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева, "слуги народу" Руслана Горбенка та у позафракційного Сергія Рудика.