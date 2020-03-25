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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту

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      В Україні запровадили суворий карантин. Верховна Рада вирішила також не нехтувати правилами – на офіційному сайті з'явився законопроєкт про можливість проведення засідань парламенту у віддаленому режимі. Однак політолог Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу заявив, що така ідея схожа на жарт.

      За словами Семенюка, перевести Верховну Раду в онлайн-режим неможливо.

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      "Це з області фантастики. Для "95 кварталу" як гумор це б якісно лягало", – запевнив політолог. Тарас Семенюк пояснив, чому парламент не може засідати онлайн. На його думку, для цього є дві причини.

      ► Конституція

      Політолог ствердив, що у Конституції йдеться про те, що депутат Верховної Ради свої робочі процеси повинен здійснювати лише на певному місці.

      Тобто, він голосує на своєму місці в парламенті, натискаючи кнопку, бувши персонально присутнім. Це дуже важливо,
      – зазначив Семенюк.

      ► Репрезентативність

      За словами політолога, саме репрезентативність передбачає присутність на робочому місці.

      "Саме тому платники податків утримують Верховну Раду і дають можливість депутатам працювати на суспільне благо. В нас дуже часто депутати забувають, що вони мають репрезентативну функцію громадян, які за них проголосували", – сказав Семенюк.

      Він додав, що будь-які інсинуації й спроби перевести роботу Ради в онлайн-режим є "недолугими фантазіями, які нічим не підкріплені".

      Мені смішно, що і досвідчені депутати, і навіть молоді, які себе презентують як нову генерацію, говорять такі дурниці,
      – запевнив Тарас Семенюк.

      Більше про те, що передбачає законопроєкт про роботу парламенту в онлайн-режимі – читайте тут

      карантин
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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Здоров'я Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Верховна Рада Робота
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