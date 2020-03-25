Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту

В Україні запровадили суворий карантин. Верховна Рада вирішила також не нехтувати правилами – на офіційному сайті з'явився законопроєкт про можливість проведення засідань парламенту у віддаленому режимі. Однак політолог Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу заявив, що така ідея схожа на жарт.

За словами Семенюка, перевести Верховну Раду в онлайн-режим неможливо.

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"Це з області фантастики. Для "95 кварталу" як гумор це б якісно лягало", – запевнив політолог. Тарас Семенюк пояснив, чому парламент не може засідати онлайн. На його думку, для цього є дві причини.

► Конституція

Політолог ствердив, що у Конституції йдеться про те, що депутат Верховної Ради свої робочі процеси повинен здійснювати лише на певному місці.

Тобто, він голосує на своєму місці в парламенті, натискаючи кнопку, бувши персонально присутнім. Це дуже важливо,

– зазначив Семенюк.

► Репрезентативність

За словами політолога, саме репрезентативність передбачає присутність на робочому місці.

"Саме тому платники податків утримують Верховну Раду і дають можливість депутатам працювати на суспільне благо. В нас дуже часто депутати забувають, що вони мають репрезентативну функцію громадян, які за них проголосували", – сказав Семенюк.

Він додав, що будь-які інсинуації й спроби перевести роботу Ради в онлайн-режим є "недолугими фантазіями, які нічим не підкріплені".

Мені смішно, що і досвідчені депутати, і навіть молоді, які себе презентують як нову генерацію, говорять такі дурниці,

– запевнив Тарас Семенюк.

Більше про те, що передбачає законопроєкт про роботу парламенту в онлайн-режимі – читайте тут



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