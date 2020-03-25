Это из области фантастики, – политолог об онлайн-заседании парламента

В Украине ввели строгий карантин. Верховная Рада решила не пренебрегать правилами – на официальном сайте появился законопроект о возможности проведения заседаний парламента в удаленном режиме. Однако политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала заявил, что такая идея похожа на шутку.

По словам Семенюка, перевести Верховную Раду в онлайн-режим невозможно.

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"Это из области фантастики. Для "95 квартала" как юмор это бы качественно ложилось", – заверил политолог. Тарас Семенюк объяснил, почему парламент не может заседать онлайн. По его мнению, для этого есть две причины.

► Конституция

Политолог утверждает, что в Конституции говорится о том, что депутат Верховной Рады свои рабочие процессы должен осуществлять только на определенном месте.

То есть, он голосует на своем месте в парламенте, нажимая кнопку, будучи персонально присутствующим. Это очень важно,

– отметил Семенюк.

► Репрезентативность

По словам политолога, именно репрезентативность предполагает присутствие на рабочем месте.

"Именно поэтому налогоплательщики содержат Верховную Раду и дают возможность депутатам работать на общественное благо. У нас очень часто депутаты забывают, что они имеют репрезентативную функцию граждан, которые за них проголосовали", – сказал Семенюк.

Он добавил, что любые инсинуации и попытки перевести работу Рады в онлайн-режим являются "непутевыми фантазиями, которые ничем не подкреплены".

Мне смешно, что и опытные депутаты, и даже молодые, которые себя преподносят как новую генерацию, говорят такие глупости,

– заверил Тарас Семенюк.

Больше о том, что предусматривает законопроект о работе парламента в онлайн-режиме – читайте здесь



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