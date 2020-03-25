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      Это из области фантастики, – политолог об онлайн-заседании парламента

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      В Украине ввели строгий карантин. Верховная Рада решила не пренебрегать правилами – на официальном сайте появился законопроект о возможности проведения заседаний парламента в удаленном режиме. Однако политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала заявил, что такая идея похожа на шутку.

      По словам Семенюка, перевести Верховную Раду в онлайн-режим невозможно.

      Читайте также Рада перенесла заседание из-за вспышки коронавируса среди депутатов, – СМИ

      "Это из области фантастики. Для "95 квартала" как юмор это бы качественно ложилось", – заверил политолог. Тарас Семенюк объяснил, почему парламент не может заседать онлайн. По его мнению, для этого есть две причины.

      Конституция

      Политолог утверждает, что в Конституции говорится о том, что депутат Верховной Рады свои рабочие процессы должен осуществлять только на определенном месте.

      То есть, он голосует на своем месте в парламенте, нажимая кнопку, будучи персонально присутствующим. Это очень важно,
      – отметил Семенюк.

      Репрезентативность

      По словам политолога, именно репрезентативность предполагает присутствие на рабочем месте.

      "Именно поэтому налогоплательщики содержат Верховную Раду и дают возможность депутатам работать на общественное благо. У нас очень часто депутаты забывают, что они имеют репрезентативную функцию граждан, которые за них проголосовали", – сказал Семенюк.

      Он добавил, что любые инсинуации и попытки перевести работу Рады в онлайн-режим являются "непутевыми фантазиями, которые ничем не подкреплены".

      Мне смешно, что и опытные депутаты, и даже молодые, которые себя преподносят как новую генерацию, говорят такие глупости,
      – заверил Тарас Семенюк.

      Больше о том, что предусматривает законопроект о работе парламента в онлайн-режиме – читайте здесь

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Работа
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