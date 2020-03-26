Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных
Из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив по распространению Covid-2019, будут рассматривать и например, изменения в бюджет.
Конечно, перераспределение средств тоже будет обусловлено карантином из-за коронавируса. О том, что будет в повестке дня заседания, рассказал нардеп Александр Трухин в эфире программы "Право на власть".
К слову Заседание Рады во время пандемии коронавируса: где, когда и при каких условиях
По словам депутата от "Слуги народа" будут рассматривать и сопутствующие законы, связанные с эпидемиологической ситуацией. Также есть много вариантов дополнительных законов, которые могут появиться. Могут дойти даже до закона о рынке земли.
Закон о земле мы почти закончили рассмотрение правок. Можно долго дискутировать о наполнении, но рынок земли должен быть в Украине. Если получится и хватит сил, времени и возможностей рассмотреть этот законопроект в ближайшее время – это будет позитивно,
– рассказал нардеп.
Еще точно неизвестно, когда состоится заседание: в субботу или воскресенье, отметил Трухин. Хотя президент в своем обращении отмечал, что просит депутатов появиться в Верховной Раде в субботу.
Коронавирус и депутаты: коротко
- 18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Подцепил он его, скорее всего, на отдыхе в Италии.
- Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
- Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
- В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили у мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.