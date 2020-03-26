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      Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных

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      Из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив по распространению Covid-2019, будут рассматривать и например, изменения в бюджет.

      Конечно, перераспределение средств тоже будет обусловлено карантином из-за коронавируса. О том, что будет в повестке дня заседания, рассказал нардеп Александр Трухин в эфире программы "Право на власть".

      К слову Заседание Рады во время пандемии коронавируса: где, когда и при каких условиях

      По словам депутата от "Слуги народа" будут рассматривать и сопутствующие законы, связанные с эпидемиологической ситуацией. Также есть много вариантов дополнительных законов, которые могут появиться. Могут дойти даже до закона о рынке земли.

      Закон о земле мы почти закончили рассмотрение правок. Можно долго дискутировать о наполнении, но рынок земли должен быть в Украине. Если получится и хватит сил, времени и возможностей рассмотреть этот законопроект в ближайшее время – это будет позитивно,
      – рассказал нардеп.

      Еще точно неизвестно, когда состоится заседание: в субботу или воскресенье, отметил Трухин. Хотя президент в своем обращении отмечал, что просит депутатов появиться в Верховной Раде в субботу.

      Коронавирус и депутаты: коротко

      • 18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Подцепил он его, скорее всего, на отдыхе в Италии.
      • Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
      • Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
      • В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили у мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
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