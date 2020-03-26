Какие законы будет рассматривать Рада на внеочередном заседании на этих выходных

Из-за распространения коронавируса нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных законов. Так, кроме собственно законодательных инициатив по распространению Covid-2019, будут рассматривать и например, изменения в бюджет.

Конечно, перераспределение средств тоже будет обусловлено карантином из-за коронавируса. О том, что будет в повестке дня заседания, рассказал нардеп Александр Трухин в эфире программы "Право на власть".

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По словам депутата от "Слуги народа" будут рассматривать и сопутствующие законы, связанные с эпидемиологической ситуацией. Также есть много вариантов дополнительных законов, которые могут появиться. Могут дойти даже до закона о рынке земли.

Закон о земле мы почти закончили рассмотрение правок. Можно долго дискутировать о наполнении, но рынок земли должен быть в Украине. Если получится и хватит сил, времени и возможностей рассмотреть этот законопроект в ближайшее время – это будет позитивно,

– рассказал нардеп.

Еще точно неизвестно, когда состоится заседание: в субботу или воскресенье, отметил Трухин. Хотя президент в своем обращении отмечал, что просит депутатов появиться в Верховной Раде в субботу.

Коронавирус и депутаты: коротко