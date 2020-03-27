Во фракции "Слуги народа" провели уже 30 тестов на коронавирус

Почти 30 народных депутатов из фракции "Слуга народа" сдали тест на Covid-2019. Все эти люди контактировали с другими парламентариями, что уже заболели.

У всех тесты показали отрицательный результат на наличие инфекции в организме. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам национальной безопасности парламента, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами – тесты прошли. Это был и экологический комитет и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Почти 30 депутатов,

– заметила она.

Парламентарий также напомнила, что тест на коронавирус прошел и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании Рады был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", – добавила она.

Коронавирус и депутаты: коротко

18 марта тесты подтвердили у депутата Сергея Шахова коронавирус. Подцепил он его, скорее всего, на отдыхе в Италии.

Сначала он находился в самоизоляции, однако, впоследствии его госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы.

Позже стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице, в той же больнице.

Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.

24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице. У него также обнаружили пневмонию.

В этот же день появилась информация, что Covid-2019 обнаружили у мажоритарщика Сергея Рудыка. Данные об этом подтвердила его коллега.



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