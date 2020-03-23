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      У "слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус: он в больнице

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      Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко может быть инфицирован Covid-2019. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице и сдает тесты на коронавирус.

      Первый сделанный тест дал отрицательный результат, второй – положительный. Результаты третьего теста парламентарий пока ждет в больнице. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

      Так, народный депутат отметил, что почувствовал у себя похожие на Covid-2019 симптомы вечером 18 марта. У него поднялась температура, а на следующий день появился кашель. Уже 21 марта Горбенко поехал в больницу, где "уговорил" врачей сделать ему рентген.

      При прослушивании все вроде было хорошо, но на рентгене обнаружили левостороннее воспаление легких. С нардепом Шаховым не общался, в больнице не пересекаемся, с нардепом от ОПЗЖ, о котором пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был,
      – добавил он.

      Горбенко также уточнил, что находился в самоизоляции, в комитетах не был, а на заседание Рады пришел 17 марта, однако даже в сессионном зале сидел в маске. Нардеп добавляет, что переживает за семью и попросил всех соблюдать карантин и не разводить панику.

      "Сегодня (23 марта – 24 канал) сдал третий тест на коронавирус. Ждем результаты, их еще нет", – написал "слуга народа".

      Новость дополняется...

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Новости политики
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