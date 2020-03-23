У "слуги народу" Горбенка підозрюють коронавірус: він у лікарні

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко може бути інфікований Covid-2019. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні та здає тести на коронавірус.

Перший зроблений тест дав негативний результат, другий – позитивний. На результати третього тесту парламентар поки чекає у лікарні. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Так, народний депутат зауважив, що відчув у себе схожі на Covid-2019 симптоми ввечері 18 березня. У нього піднялася температура, а наступного дня з’явився кашель. Вже 21 березня Горбенко поїхав до лікарні, де "вмовив" лікарів зробити йому рентген.

При прослуховуванні все начебто було добре, але на рентгені виявили лівостороннє запалення легенів. З нардепом Шаховим не спілкувався, у лікарні не перетинаємося, з нардепом від ОПЗЖ, про якого пишуть ЗМІ, теж. За кордоном останні місяці не був,

– додав він.

Горбенко також уточнив, що перебував на самоізоляції, у комітетах не був, а на засідання Ради прийшов 17 березня, однак, навіть у сесійній залі сидів у масці. Нардеп додає, що переживає за родину і попросив усіх дотримуватись карантину та не розводити паніку.

"Сьогодні (23 березня – 24 канал) здав третій тест на коронавірус. Чекаємо на результати, їх ще нема", – написав "слуга народу".

Новина доповнюється…