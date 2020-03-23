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      У "слуги народу" Горбенка підозрюють коронавірус: він у лікарні

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      Руслан Горбенко / Фото з соцмереж

      Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко може бути інфікований Covid-2019. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні та здає тести на коронавірус.

      Перший зроблений тест дав негативний результат, другий – позитивний. На результати третього тесту парламентар поки чекає у лікарні. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Так, народний депутат зауважив, що відчув у себе схожі на Covid-2019 симптоми ввечері 18 березня. У нього піднялася температура, а наступного дня з’явився кашель. Вже 21 березня Горбенко поїхав до лікарні, де "вмовив" лікарів зробити йому рентген.

      При прослуховуванні все начебто було добре, але на рентгені виявили лівостороннє запалення легенів. З нардепом Шаховим не спілкувався, у лікарні не перетинаємося, з нардепом від ОПЗЖ, про якого пишуть ЗМІ, теж. За кордоном останні місяці не був,
      – додав він.

      Горбенко також уточнив, що перебував на самоізоляції, у комітетах не був, а на засідання Ради прийшов 17 березня, однак, навіть у сесійній залі сидів у масці. Нардеп додає, що переживає за родину і попросив усіх дотримуватись карантину та не розводити паніку.

      "Сьогодні (23 березня – 24 канал) здав третій тест на коронавірус. Чекаємо на результати, їх ще нема", – написав "слуга народу".

      Новина доповнюється…

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Верховна Рада Слуга народу Новини політики
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