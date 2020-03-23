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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Верховна Рада на карантині: які ризики від зупинки роботи парламенту

      - Читать новость на русском
      Чи підуть нардепи на карантин і які будуть наслідки? / Pavlovsky News

      Через пандемію коронавірусу є багато ризиків з точки зору законодавчої діяльності. Зокрема. загроза зупинки економіки з відповідними наслідками. Але важко уявити, як Верховній Раді в рамках нашого законодавства вдасться організувати роботу в режимі відеоконференції.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      За його словами, в умовах кризи і карантину у зв’язку з коронавірусом голосування за законопроєкти, які викликають сильний резонанс у суспільстві, вочевидь, відкладуть.

      Немає сенсу форсувати питання відкриття ринку землі. Швидше за все, парламент збиратимуть для ухвалення екстраординарних заходів, на кшталт, введення надзвичайного стану. З іншого боку, говорити, що в таких умовах можна впроваджувати якісь серйозні реформи, не доводиться,
      – зауважує Петро Олещук.

      Загалом, вважає політолог, у парламенті спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація в світі. Буде затишшя. Олещук наголошує: це нова реальність не лише для України, а й всього світу. І ми змушені до цього пристосовуватися. Приміром, за його словами, в Угорщині планують впроваджувати екстрені заходи, зокрема, припинити парламентські засідання.

      "Сумнівно, що зараз влада України робитиме щось таке, що принципово відрізнятиметься від загальносвітових трендів. Ми робимо все те, що й інші європейські країни", – зазначає Олещук.

      Як планує працювати Верховна Рада під час карантину

      • У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким хочуть дозволити дистанційну роботу парламенту. Мовиться про роботу в режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.
      • Верховна Рада не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання. Законопроєкти, які слід розглянути першочергово, очікують від створеної президентом Координаційної ради. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
      • Водночас у трьох нардепів підтверджено коронавірус: Сергія Шахова, Сергія Вельможного і Олександра Лукашева.

      коронавірус
      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Ринок землі Верховна Рада Надзвичайний стан
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