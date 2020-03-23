Верховна Рада на карантині: які ризики від зупинки роботи парламенту

Через пандемію коронавірусу є багато ризиків з точки зору законодавчої діяльності. Зокрема. загроза зупинки економіки з відповідними наслідками. Але важко уявити, як Верховній Раді в рамках нашого законодавства вдасться організувати роботу в режимі відеоконференції.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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За його словами, в умовах кризи і карантину у зв’язку з коронавірусом голосування за законопроєкти, які викликають сильний резонанс у суспільстві, вочевидь, відкладуть.

Немає сенсу форсувати питання відкриття ринку землі. Швидше за все, парламент збиратимуть для ухвалення екстраординарних заходів, на кшталт, введення надзвичайного стану. З іншого боку, говорити, що в таких умовах можна впроваджувати якісь серйозні реформи, не доводиться,

– зауважує Петро Олещук.

Загалом, вважає політолог, у парламенті спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація в світі. Буде затишшя. Олещук наголошує: це нова реальність не лише для України, а й всього світу. І ми змушені до цього пристосовуватися. Приміром, за його словами, в Угорщині планують впроваджувати екстрені заходи, зокрема, припинити парламентські засідання.

"Сумнівно, що зараз влада України робитиме щось таке, що принципово відрізнятиметься від загальносвітових трендів. Ми робимо все те, що й інші європейські країни", – зазначає Олещук.

Як планує працювати Верховна Рада під час карантину

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким хочуть дозволити дистанційну роботу парламенту. Мовиться про роботу в режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.

Верховна Рада не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання. Законопроєкти, які слід розглянути першочергово, очікують від створеної президентом Координаційної ради. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

Водночас у трьох нардепів підтверджено коронавірус: Сергія Шахова, Сергія Вельможного і Олександра Лукашева.

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Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

