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      Верховная Рада на карантине: риски от остановки работы парламента

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      Пойдут ли нардепы на карантин и какие будут последствия? / Pavlovsky News

      Из-за пандемии коронавируса есть много рисков с точки зрения законодательной деятельности. В частности, угроза остановки экономики с соответствующими последствиями. Но трудно представить, как Верховной Раде в рамках нашего законодательства удастся организовать работу в режиме видеоконференции.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      По его словам, в условиях кризиса и карантина в связи с коронавирусом голосование за законопроекты, которые вызывают сильный резонанс в обществе, очевидно, отложат.

      Нет смысла форсировать вопрос открытия рынка земли. Скорее всего, парламент будут собирать для принятия экстраординарных мер, как, например, введение чрезвычайного положения. С другой стороны, говорить, что в таких условиях можно внедрять какие-то серьезные реформы, не приходится,
      – говорит Петр Олещук.

      В общем, считает политолог, в парламенте будут наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в мире. Будет затишье. Олещук отмечает: это новая реальность не только для Украины, но и всего мира. И мы вынуждены к этому приспосабливаться. К примеру, по его словам, в Венгрии планируют внедрять экстренные меры, в частности, прекратить парламентские заседания.

      "Сомнительно, что сейчас власть Украины будет делать что-то такое, что принципиально отличаться от общемировых трендов. Мы делаем все то, что и другие европейские страны", – отмечает Олещук.

      Как планирует работать Верховная Рада во время карантина

      • В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым хотят разрешить удаленную работу парламента. Речь идет о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса.
      • Верховная Рада не находится на карантине, депутаты работают в комитетах и ​​готовятся к внеочередному заседанию. Законопроекты, которые следует рассмотреть в первую очередь, ожидают от созданного президентом Координационного совета. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.
      • В то же время у троих нардепов подтвержден коронавирус: Сергея Шахова, Сергея Вельможного и Александра Лукашева.

      коронавірус
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Рынок земли Верховная Рада Чрезвычайное положение
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