Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в мире. Некоторые страны уже ввели такой правовой режим, в частности это сделала Италия, Словакия, Чехия, США, Эстония, Испания, Румыния и другие. Как введение чрезвычайного положения повлияет на жизнь обычных людей, – разбиралась журналист сайта 24 канала.

Суть чрезвычайного положения

В Украине на днях могут ввести чрезвычайное положение, спровоцированное распространением коронавируса. Как страна будет жить в условиях чрезвычайного положения прописано в законе "О правовом режиме чрезвычайного положения".

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В случае возникновения чрезвычайного положения, законом предусматривается предоставление соответствующим органам государственной власти, органам местного самоуправления необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан полномочий.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В то же время, допускается временное, обусловленное угрозой, ограничение прав и свобод человека и законных интересов юридических лиц. Обязательно указывается срок действия таких ограничений.

Зачем вводят чрезвычайное положение

Сейчас режим чрезвычайного положения ввели во многих странах среди которых: Италия, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Испания, Румыния, Сербия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан, США.



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Вводится он для того чтобы ограничить распространение пандемии. Ведь часто заставить людей изменить свой привычный ритм жизни можно только официально ограничив их права или введя наказание за непослушание. Свидетельством этого является ситуация в Италии. Жители этой страны просто отказывались верить в серьезность Covid-19 и долгое время жили "как всегда", пренебрегая рекомендациями врачей. Они ходили в кафе и рестораны, обнимались и целовались при встрече, встречались большими шумными компаниями. Как следствие, по информации на 16 марта, общее количество больных коронавирусом в этой стране достигла почти 28 тысяч. По сравнению с предыдущим днем ​​их количество выросло на 3 233 человек.

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Как свидетельствуют эти ужасные цифры ограничения в законных правах и свободах граждан – вынужденный, но нужный шаг. Это является мировой практикой, используемой в критические моменты. К сожалению, пока мир не изобрел другого способа, чтобы прекратить распространение и смягчение последствий заболевания Covid-19 кроме как введение жесткого карантина.

Как вводится чрезвычайное положение

Вводится чрезвычайное положение указом президента. Однако он должен быть утвержден Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента.

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В условиях, требующих неотложных мер по спасению населения или недопущения гибели людей, чрезвычайное положение может быть введено без предупреждения.

Предложения о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. В случае необходимости введения чрезвычайного положения, в частности, из-за пандемии, которая угрожает жизни и здоровью значительных слоев населения, предложения по его введению подает Кабмин.

О строгом карантине, действующем в Украине, смотрите здесь:

Для введения чрезвычайного положения президент должен:

четко обосновать его необходимость;

определить территории, где вводится чрезвычайное положение;

определить время, с которого вводится чрезвычайное положение, и срок, на который оно вводится;

перечень и пределы чрезвычайных мер, исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением чрезвычайного положения, а также перечень временных ограничений прав юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений;

определяются органы государственной власти, органы военного командования и органы местного самоуправления, которым поручается осуществление мероприятий чрезвычайного положения, и пределы их дополнительных полномочий.

В вышеприведенном законе также прописаны и временные ограничения для чрезвычайного положения. Его можно вводить не более чем на месяц, а затем продолжать еще на 30 дней, и не более чем 60 суток в отдельных ее местностях. Указ президента о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения парламентом.

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В условиях чрезвычайного положения президент, парламент, Кабмин, министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также военное командование и его предприятия, должны работать. В период чрезвычайного положения не могут быть прекращены или ограничены их полномочия.

Кстати, в случае введения чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях Рада принимает решение о продлении сессии или работу в пленарных заседаниях в течение всего периода его действия. Если указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях издан в межсессионный период, парламент собирается в двухдневный срок без созыва и работает в сессионном режиме. Так указано в законе, однако парламент уже принял решение работать в комитетах до 3 апреля.



За введение чрезвычайного положения должна проголосовать Рада / Фото 24 канал

Какие ограничения могут ввести

Изменения, которые могут начать действовать после введения чрезвычайного положения во многом уже введены.

Мероприятия, которые могут начать действовать с введением чрезвычайного положения:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничения движения транспорта и его осмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

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В то же время, в случае возникновения "чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера", к которым следует отнести и распространение Covid-19, могут осуществляться и дополнительные мероприятия:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;

временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований;

установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения, и возложение временного исполнения их обязанностей на других.



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